Quattro ragazze uccise e l'atroce sospetto: "C'è un collegamento"

Quattro ragazze morte in circostanze misteriose. E ora la possibile svolta nelle indagini. Dopo mesi di inchieste e piste investigative rivelatesi poi infruttuose, le autorità dell'Oregon nordoccidentale, negli Stati Uniti, ora credono che le misteriose morti di quattro giovani donne siano collegate. Lo ha annunciato lunedì l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Multnomah, come riferisce Cnn. I corpi delle quattro donne, di età compresa tra 22 e 31 anni, sono stati tutti trovati all'inizio di quest'anno nella città di Portland e dintorni, tra febbraio e maggio, e le cause e le modalità esatte della loro morte devono ancora essere determinate dal medico legale. Si sa che sono state uccise. Si sa che tutte e quattro hanno legami con Portland, la città più grande e popolosa dello stato dell'Oregon. Poco altro, per lo stretto riserbo degli inquirenti.

Tuttavia, nelle scorse ore le autorità hanno interrogato più persone in relazione ai quattro casi e hanno identificato "almeno una persona di interesse" che sarebbe collegata a tutte e quattro le donne, afferma la procura locale in un comunicato. Si teme possa esserci un serial killer in libertà, in giro per l'Oregon. Al momento, tuttavia, la persona non è stata identificata e non sono state presentate accuse "ufficiali": le autorità hanno rifiutato di fornire ulteriori informazioni su ciò che collega i casi, dicendo che le indagini sui quattro decessi sono ancora in corso. "Sulla base delle informazioni a disposizione degli investigatori, non si ritiene che al momento ci sia alcun pericolo attivo per la comunità", ha affermato l'ufficio del procuratore distrettuale, dando rassicurazioni alla popolazione.

Cosa sappiamo della morte di 4 donne vicino a Portland

Le vittime sono la 22enne Kristin Smith, la 22enne Ashley Real, la 24enne Charity Lynn Perry e la 31enne Bridget Leann (Ramsay) Webster. A febbraio, il dipartimento di polizia di Portland ha recuperato in una zona boscosa i resti della prima vittima, Kristin Smith, una giovane donna di cui era stata denunciata la scomparsa a fine dicembre del 2022. "Merita giustizia", ha detto sua madre Melissa. È solo il primo caso. Il 27 aprile, l'ufficio dello sceriffo della contea di Multnomah ha pubblicato un post sulla "morte sospetta" di Charity Perry, dicendo che il suo corpo era stato trovato vicino a un'autostrada appena a nord est di Portland tre giorni prima.

Il corpo di Bridget Leann (Ramsey) Webster, invece, è stato trovato il 30 aprile vicino a Mill Creek, che si trova a circa 50 miglia a sud ovest di Portland. Anche in questo caso le autorità locali hanno definito la morte di Webster "sospetta". "L'ultima zona nota frequentata da Webster era l'area metropolitana di Portland, in particolare Portland, Oregon City e Milwaukie", ha scritto l'ufficio dello sceriffo in un post su Facebook. E arriviamo al 7 maggio, quando un passante ha chiamato la polizia dopo aver scoperto resti umani in una zona boscosa nella contea di Clackamas, appena a sud di Portland. Le autorità hanno identificato quei resti come appartenenti alla 22enne Ashley Real. Morte sospetta anche questa. I familiari avevano denunciato la scomparsa della ragazza circa un mese prima.

Quattro donne uccise in pochi mesi e l'incubo serial killer: è caccia all'uomo.

Continua a leggere su Today.it...