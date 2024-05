"Disponibili sul lavoro 24 ore su 24, io posso distruggervi": manager chiede scusa dopo le frasi shock (ma perde il posto)

"Chi lavora qui dev’essere disponibile 24 ore su 24, il telefono si tiene sempre acceso, non si chiedono ferie, non ci sono fine-settimana, si lavora anche 50 giorni di fila, non conta il vostro benessere, mi interessano solo i risultati: non sono vostra madre". Bufera su Qu Jing, la manager a capo delle pubbliche relazioni di Baidu, l'equivalente cinese di Google, le cui dichiarazioni nei confronti dei suoi lavoratori hanno infiammato il dibattito sui social cinesi, tanto da costringere la diretta interessata a chiedere scusa pubblicamente. La polemica sulle parole di Qu Jing, che ricopre anche il ruolo di vice presidente del gruppo, è iniziata durante le vacanze dello scorso 1° maggio, quando la dirigente ha pubblicato una serie di filmati su Douyin, la versione cinese di TikTok, esprimendo la sua posizione su come avrebbero dovuto comportarsi i dipendenti al suo servizio.

I video sui social

Nel primo video Qu Jing ha criticato chi rifiuta i lunghi viaggi di lavoro, esprimendo disinteresse sia per le condizioni di salute e per la presenza di un eventuale consorte o dei figli: "Non sono obbligata a sapere se i dipendenti stanno male e non sono obbligata a considerare la famiglia dei dipendenti. Non sono la loro madre. Se non sei soddisfatto del tuo lavoro, puoi dimetterti. Lo approverò immediatamente". Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni per le sue affermazioni, definite "subdole" dai familiari dei lavoratori, la manager è tornata alla carica con un secondo video: "Posso rendervi impossibile trovare un lavoro in questo settore solo con un breve messaggio. Se non mi credi, posso provarlo.

In un altro filmato la signora Qu Jing ha descritto la sua dedizione al lavoro, così esasperata da non sapere neanche le classe scolastica frequentata dal figlio. Uno stile di vita votato al super lavoro che la dirigente pretende da tutti i suoi collaboratori: "Chi lavora qui dev’essere disponibile 24 ore su 24, il telefono si tiene sempre acceso, non si chiedono ferie, non ci sono fine settimana, si lavora anche 50 giorni di fila, non conta il vostro benessere, mi interessano solo i risultati".

Le scuse pubbliche

La serie di video ha scatenato un'ondata di commenti contro la manager di Baidu. Sommersa dalle critiche Qu Jing è stata costretta a rimuovere i contenuti pubblicati su Douyin e ha chiesto scusa: "Ho letto meticolosamente le numerose critiche, che sono giuste e le accetto umilmente e rifletto profondamente su di esse. Non avevo chiesto l'approvazione della società prima di pubblicare e i filmati e volevo chiarire che le mie osservazioni non rappresentano la posizione dell'azienda". Le scuse pubbliche non sono bastate per tenere il posto, ma le osservazioni di Qu Jing non hanno fatto altro che portare alla ribalta la cultura del "super lavoro", diventata ormai una prassi in Cina, soprattutto nel settore tecnologico. Le aziende hanno addirittura coniato l'espressione "996", che rappresenta l'orario di lavoro da rispettare: dalle 9 di mattina alle 9 di sera, per 6 giorni a settimana. Ben 72 ore settimanali a cui vanno aggiunti ovviamente imprevisti e straordinari.