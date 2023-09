Quindicenne rifiuta i fiori dall'ex che voleva fare pace, lui la uccide con un machete

Una studentessa di 15 anni è stata accoltellata a morte dal suo ex per aver rifiutato di accettare un mazzo di fiori e fare pace con lui. È accaduto a Croydon, nel sud di Londra. Un testimone ha raccontato che l'aggressore le ha offerto dei fiori, che lei ha rifiutato prima di accoltellarla intorno alle 8.30 del mattino. Le rose macchiate di sangue, che si ritiene siano di plastica, sono state esaminate dagli agenti della scientifica sulla scena. Diversi testimoni hanno affermato che l'arma usata era simile a un machete.

Il presunto aggressore, un ragazzo di 17 anni, è stato arrestato a New Addington e rimane in custodia, ha dichiarato la Polizia Metropolitana. Come riporta il Sun diversi testimoni avrebbero rivelato dettagli devastanti del sanguinoso accoltellamento, che avrebbe visto l'intervento di un autista di un autobus che ha cercato di salvare la giovane purtroppo senza successo. "L'autista ha cercato di aiutarla e di fermare l'emorragia. Alla fine aveva la camicia completamente ricoperta del suo sangue". La polizia e il pronto soccorso sono stati immediatamente allertati ma la giovane è purtroppo deceduta meno di un'ora dopo l'aggressione. Uno dei testimoni ha raccontato ha visto un gruppo di scolari e di adulti scappare dalla scena subito dopo l'accoltellamento.

"C'erano persone con i loro figli che correvano dappertutto. L'unico che è rimasto è stato l'autista dell'autobus. Molte persone sono scese dai loro veicoli e hanno iniziato a correre", ha detto. "Un amico mi ha raccontato che il ragazzo e la ragazza erano scesi dall'autobus e stavano parlando. Lui le ha regalato dei fiori, ma lei non ha voluto avere nulla a che fare con lui. A quel punto il giovane è diventato violento e l'ha accoltellata. Il coltello era come una spada".

Continua a leggere su Today.it