La radio che ha pubblicato (per errore) i necrologi di persone vive 

A causa di un problema tecnico, l'emittente francese Rfi ha messo online i 'coccodrilli' di decine di personaggi famosi, non ancora deceduti: dalla regina Elisabetta a Pelè, passando per Alain Delon e Jimmy Carter

''La regina Elisabetta è morta''. Così come l'ex calciatore Pelè, il leader cubano Raul Castro, l'attore Clint Eastwood e l'ex presidente americano Jimmy Carter. No, non c'è stata un'epidemia di personaggi famosi: ad 'dare per morti', per sbaglio, tutti questi nomi illustri è stata l'emittente radiofonica francese Rfi.

A causa di un errore tecnico, la radio ha pubblicato in Rete l'archivio dei suoi cosiddetti 'coccodrilli', ossia i necrologi dei personaggi noti della politica, dello sport e dello spettacolo. Un'abitudine presente nella maggior parte delle redazioni giornalistiche è infatti quella di preparare in anticipo gli articoli da pubblicare dopo la scomparsa di individui illustri, ripercorrendo i passi principali della loro biografia.

Una scoperta per i lettori transalpini che stamattina si sono svegliati pensando che fossero morti la Regina Elisabetta, Pelè, Jimmy Carter, la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, gli attori Alain Delon, Brigitte Bardot e Jean-Paul Belmondo o gli ex premier Lionel Jospin e Laurent Fabius. Una svista clamorosa che gli utenti hanno subito fatto notare sui social network.

L'errore è stato poi corretto nel giro di alcuni minuti, con l'emittente che sul proprio canale Twitter ha pubblicato un post per chiedere scusa dell'accaduto alle persone coinvolte.