Perché il valico di Rafah è così importante

Il valico di Rafah è la porta verso la salvezza di chi fugge dalla guerra tra Israele e Hamas. Il varco tra Egitto e Striscia di Gaza è l'unico passaggio attraversabile non controllato dallo stato ebraico e ora è finalmente aperto, anche se a singhiozzo. Nella Striscia abitano oltre due milioni di persone e, al momento, le autorizzazioni rilasciate per andare in Egitto riguardano solo alcuni passaporti, in uscita, e gli aiuti umanitari, in entrata.

Il valico di Rafah aperto, poco alla volta

Dopo lunghe trattative tra Israele ed Egitto il varco di Rafah è stato aperto, ma solo per periodi di tempo controllati e limitati. L'Onu ha affermato che 81 palestinesi feriti sono stati portati in un ospedale da campo egiziano, oltre a 345 titolari di passaporto straniero. Solo alcune persone possono lasciare Gaza e tutto dipende dai loro documenti: circa 600 palestinesi o con doppia cittadinanza potranno passare il varco, di cui 400 originarie di Stati Uniti, Svizzera, Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Messico, Corea del sud e di altri paesi.

C'è anche la speranza di poter evacuare i palestinesi feriti più gravemente per cure mediche in un nuovo ospedale da campo in Egitto. L'ipotesi è che sempre più profughi con passaporti stranieri possano uscire da Gaza, ma bisogna ricordare che nella Striscia vivono oltre due milioni di persone: chi riesce a partire è una piccola frazione del totale.

Da Rafah passano anche gli aiuti umanitari, ma sempre a singhiozzo. Gli operatori umanitari affermano che le forniture verso Gaza sono una piccola parte di quanto sarebbe necessario. Il Programma alimentare mondiale (Wfp) ha descritto la situazione a Gaza come "catastrofica" a causa della mancanza di cibo, acqua, elettricità e carburante, e ha chiesto che maggiori aiuti siano ammessi nel territorio.

Ci sono solo altri due valichi nella Striscia di Gaza: Erez, un valico verso Israele nel nord di Gaza, riservato alle persone, e Kerem Shalom, un incrocio esclusivamente commerciale con Israele nel sud di Gaza. Entrambi furono chiusi allo scoppio della guerra e rimangono chiusi.

Il valico di Rafah nella storia

Il Varco di Rafah è il risultato del trattato di pace tra Israele ed Egitto del 1979. Unica via di fuga nei 12 chilometri di confine tra la Striscia di gaza e l'Egitto, per la sua collocazione geografica il valico è sempre stato al centro di ogni crisi nell'enclave palestinese. Fino al 2005 è stato gestito dalla Autorità Aeroportuale Israeliana, come stabilito dal Piano di disimpegno unilaterale israeliano. Passò allora sotto il controllo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam), che lo gestì fino al 25 giugno 2006, quando uomini di Hamas catturarono il soldato israeliano Gilat Shalit.

Riaperto e nuovamente e di fatto blindato nel 2007, il valico fu al centro di un vero e proprio assalto nel 2008, quando nel corso di un ennesimo blocco della striscia gli uomini di Hamas abbatterono con dinamite e bulldozer circa 200 metri del muro di confine che compone il valico. Un fiume di circa 350.000 palestinesi riuscì così a sconfinare in Egitto per sfuggire al blocco applicato da Israele sei mesi prima, quando gli stessi miliziani di Hamas, con un'azione di forza, assunsero il controllo dell'intera Striscia di Gaza. Gran parte di loro sconfinarono per procurarsi viveri e rifornimenti ormai da tempo esauriti a causa del blocco, per poi tornare nella striscia con sacchi e viveri e taniche di carburante.

E ancora, nell'estate del 2014, il valico venne sbarrato in seguito ai combattimenti tra israeliani e palestinesi. Il passaggio verso l'Egitto venne consentito solo ai feriti, i malati e gli stranieri. Ed è a questo che ora si sta lavorando, per consentire una apertura dello stesso tipo.

