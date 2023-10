Ragazza di 21 anni uccisa nel bagno della scuola: chi è l'uomo in fuga

Il corpo privo di vita di una 21enne, Lilie James, è stato trovato nel bagno della palestra di una scuola di Sidney, in Australia, lo scorso 25 ottobre. Il mistero sulla morte della ragazza, allenatrice di pallanuoto della squadra dell'istituto privato nella città australiana, ha spinto la polizia ad avviare le indagini. Gli investigatori non hanno dubbi: la 21enne è stata uccisa, presumibilmente con un martello.

Gli agenti stanno concentrando la loro attenzione sull'allenatore di hockey della scuola, il 24enne Paul Thijssen. Sono le immagini delle telecamere di sicurezza a sciogliere i diversi dubbi delle autorità. Dai filmati si vede l'allenatore di hockey entrare nel bagno subito dopo l'ingresso della giovane donna. Thijssen, che aveva anche chiamato le autorità, è poi uscito da solo dalla toilette. Sebbene la polizia non abbia rilasciato commenti su un potenziale movente, i giornali australiani parlano di una relazione tra i due recentemente interrotta dalla 21enne.

L'uomo ha fatto perdere le sue tracce da quando James è stata uccisa. La polizia ha lanciato un'importante caccia all'uomo concentrata sulla zona dell'omicidio, dove sarebbe stata trovata l'arma del delitto. I poliziotti nella giornata del 27 ottobre hanno trovato anche un cadavere che è stato recuperato dalle acque agitate di Vaucluse. L'autopsia riuscirà a svelare se si tratta del 24enne ricercato. Le indagini sono ancora in corso.

La comunità locale piange la perdita della giovane ragazza. Nel fine settimana scorso è stata lanciata anche una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese funebri. James è la 41esima donna australiana quest'anno vittima della violenza di genere, secondo i dati del progetto Counting Dead Women. Il Paese ha introdotto un piano decennale l'anno scorso per rafforzare la prevenzione dei crimini, spingendo sul miglioramento delle risposte della polizia e della giustizia, sulla creazione di più alloggi di emergenza e sul rafforzamento psicologico per le vittime sopravvissute.