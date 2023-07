Ragazza di 17 anni abortisce da sola e poi brucia il feto

Nello stato del Nebraska (Usa) una ragazza oggi 19enne è stata condannata a 90 giorni di carcere e due anni di libertà vigilata per aver bruciato e seppellito il feto che aveva abortito prendendo una pillola per interrompere la gravidanza della madre. "La corte ritiene appropriata la libertà vigilata ma ritiene la reclusione necessaria considerata la serietà del reato e il mancato rispetto della legge", ha spiegato il giudice.

Celeste B., che ora ha 19 anni e all'epoca dei fatti ne aveva 17, si è dichiarata colpevole di aver nascosto illegalmente i resti dopo aver abortito quando era incinta di circa 28 settimane, nel terzo trimestre di gravidanza, oltre il limite delle 20 settimane stabilito dalla legge del Nebraska. Sua madre, Jessica B., 42 anni, rischia fino a cinque anni di carcere per averla aiutata. In un primo momento la giovane a vrebbe detto agli inquirenti di aver partorito un feto nato morto. Ma, secondo gli atti del tribunale, lei e sua madre avevano discusso nelle chat su Facebook su come ottenere le pillole abortive e poi "bruciare le prove". Madre e figlia avevano seppellito e poi dissotterrato i resti più volte in punti diversi a nord di Norfolk.

La polizia aveva aperto un'inchiesta a giugno 2022, prima che la Corte Suprema annullasse il diritto nazionale all'aborto e lasciasse ai singoli Stati Usa il ??compito di determinare se o come consentire la procedura. All'epoca, sia la madre che la figlia, allora 17enne, risiedevano nel Nebraska, dove gli aborti erano stati vietati a 20 settimane dal concepimento. All'inizio del 2023, i legislatori hanno approvato un divieto di aborto dalle 12 settimane dopo il concepimento.

Il caso ha destato inevitabilmente sgomento. Gli aborti tardivi restano molto rari, la maggior parte negli Usa avviene infatti molto prima della tredicesima settimana di gravidanza, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Negli ultimi anni molti stati Usa guidati dai repubblicani hanno emanato restrizioni all'aborto e un maggior numero di donne in quegli stati ha cercato pillole abortive acquistate online come soluzione alternativa per non portare avanti la gravidanza. Greer Donley, professore associato di giurisprudenza presso la School of Law dell'Università di Pittsburgh, avverte: "Questo caso è davvero triste perché le persone ricorrono a mezzi del genere quando sono davvero disperate, e ciò che rende le persone davvero disperate sono i divieti di aborto".

