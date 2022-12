Un'altra ragazza morta in Iran dopo l'arresto, si era tolta il velo a scuola

Una ragazzina di 14 anni è morta a Teheran, in Iran, dopo essere stata arrestata per essersi tolta il velo in classe in segno di protesta. A portare alla luce il caso è il direttore della ong, con sede a New York, Center for Human Rights in Iran.

La 14enne è prima stata messa in custodia e poi trasferita in ospedale. Qui sono state rilevate gravi lacerazioni vaginali ed è morta. La ragazzina si chiamava Masooumeh ed è stata identificata tramite l'esame delle registrazioni di telecamere di sorveglianza della scuola.

Solo pochi giorni fa era stata arrestata l'attrice Taraneh Alidoosti, anche lei colpevole di avere pubblicato delle immagini che la ritraevano senza il velo e di avere sostenuto le proteste innescate dalla morte della 22enne Mahsa Amini.