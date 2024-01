Una ragazza è stata stuprata nel metaverso: cosa succede ora?

Una ragazza sarebbe stata stuprata nel metaverso. La polizia britannica sta indagando sull'aggressione sessuale di una minorenne (di cui non sono state rese note le generalità), in quella che si dice sia la prima indagine di questo genere nel Regno Unito. Secondo quanto riferito, la ragazza indossava un visore per la realtà virtuale e stava giocando a un gioco quando il suo avatar è stato attaccato sessualmente da molti altri personaggi virtuali.

Si è trattato davvero di stupro? La domanda sorge se si paragonano i casi che accadono nel mondo virtuale con quelli che si verificano nella realtà. La questione era già stata sollevata nel 1993, quando il tabloid newyorkese Village Voice pubblicò un articolo di Julian Dibbell su "uno stupro nel cyberspazio", in cui si descriveva come le persone dietro agli avatar che sono stati aggrediti sessualmente in una comunità virtuale abbiano provato emozioni simili a quelle vissute dalle vittime di stupro nella realtà.

E lo stesso sarebbe accaduto alla ragazza il cui avatar è stato attaccato nel metaverso. Un funzionario della polizia britannica che sta indagando sul caso ha detto al Daily Mail che "C'è un impatto emotivo e psicologico sulla vittima che è più duraturo di qualsiasi lesione fisica". Inoltre, la qualità immersiva dell'esperienza del metaverso rende ancora più difficile, soprattutto per un bambino, distinguere tra ciò che è reale e ciò che è non lo è.

I contorni giuridici della questione sono ancora molto poco definiti. Non si sa con precisione a quale gioco stesse giocando la minorenne quando si è verificata la presunta aggressione. Ma come ha detto un inquirente sempre al Daily Mail, il metaverso è già "pieno" di reati sessuali.