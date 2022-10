I due ragazzi precipitati in un burrone: "Spinti giù dal loro amante"

Voleva liberarsi dei suoi due amanti e così li ha spinti in un burrone. Uno dei due è morto, mentre l'altro è sopravvissuto e lo ha denunciato facendo partire un'indagine. Un 65enne svizzero è stato condannato a 17 anni e mezzo di carcere dal tribunale regionale di Thun. E' stato riconosciuto colpevole di omicidio intenzionale, tentato omicidio intenzionale e vari reati sessuali. I fatti sono avvenuti nel 2019. La sentenza non è definitiva e il 65enne può fare appello.

Secondo la ricostruzione l'uomo ha spinto in un burrone nella Kiental, una valle dell'Oberland bernese, un diciottenne afgano e un altro ragazzo. Il corpo del primo è stato trovato nel maggio del 2019 in un torrente non lontano da una fermata dell'autopostale. Si è ipotizzato l'incidente. Il caso è stato riaperto quando un altro giovane ha dato un'altra versione: quella secondo cui il 18enne e lui stesso erano stati scaraventati giù dall'allora 63enne. Lui nonostante le ferite era riuscito a salvarsi.

La magistratura ha quindi deciso di indagare e riaprire anche il caso dell'afgano. Il sospettato è stato arrestato nel marzo del 2021, adesso la sentenza. Lui si è sempre detto innocente.