Trovati morti i quattro ragazzi dispersi: erano partiti per un'avventura in campeggio

Finita in tragedia la vacanza in campeggio in Galles di quattro adolescenti britannici. Dopo 48 ore di ricerche le speranze si sono spente: sono stati ritrovati i loro corpi senza vita. "Al momento sembra essere stato un tragico incidente", ha detto il sovrintendente Owain Llewelyn durante una conferenza stampa. Il caso dei quattro adolescenti scomparsi era stato seguito da tutti i media del Regno Unito.

Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson e Hugo Morris, avevano fra i 16 e i 18 anni di età e frequentavano tutti la stessa scuola a Shrewsbury (in Inghilterra, non lontano dal confine amministrativo con il natio Galles). Erano partiti domenica mattina, 19 novembre 2023, diretti verso il parco naturale di Snowdonia, ma lì non sono mai arrivati.

I cadaveri degli adolescenti scomparsi sono stati ritrovati 48 ore dopo non lontano dal borgo di Tremadog, all'interno dell'auto con cui i ragazzi erano partiti. La vettura era fuori strada e parzialmente sommersa dall'acqua, situazione che farebbe pensare a un incidente dovuto in parte al maltempo. Sconvolte le famiglie e le comunità locali.

