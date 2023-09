Due ragazzi morti in un incidente: "È stato un agguato". Condannate la star di TikTok e sua madre

L'influencer inglese Mahek Bukhari, star di TikTok, e sua madre Ansreen sono state condannate all'ergastolo per il loro ruolo nella morte di due 21enni, Saqib Hussain e Mohammed Hashim Ijazuddin, rimasti uccisi l'11 febbraio 2022 nello schianto della loro auto sull'A46 road, vicino Leicester, nel Regno Unito. Gli inquirenti sono convinti che non si sia trattato di un banale incidente d'auto, ma di un vero e proprio agguato.

Il movente? Dei filmati erotici che una delle due vittime aveva minacciato di divulgare. Secondo quanto emerso dalle indagini, Hussain avrebbe infatti avuto una relazione con la 46enne Ansreen Bukhari a cui aveva messo fine proprio la madre dell'influencer. Piccato, il giovane avrebbe minacciato la donna di inviare al marito e al figlio alcuni filmati sessualmente espliciti che i due avevano girato insieme. Un atto di "revenge porn" che secondo gli investigatori le due donne avrebbero deciso di punire facendosi giustizia da sole.

Mahek e Ansreen Bukhari avrebbero attirato il giovane Hussain in una trappola, chiedendo al 21enne di incontrarle in un parcheggio di Leicester dove - questa sarebbe stata la promessa delle due donne - gli avrebbero restituito tremila sterline (circa 3500 euro) che Hussain sosteneva di aver spese durante la relazione con la sua amante. In cambio lui non avrebbe dovuto pubblicare quei video osé.

Prima che avvenisse l'incontro, l'auto su cui viaggiavano Hussain e Ijazuddin era però stata inseguita e affiancata da altre due vetture con a bordo degli uomini coperti da un passamontagna. Ijazuddin (che si trovava sul sedile del passeggero) era riuscito anche a chiamare la polizia al 999 dicendo che erano inseguiti da altre auto e che erano stati speronati. "Stanno cercando di spingerci fuori strada. Per favore, aiutateci, stiamo per morire".

La chiamata era stata interrotta dallo schianto della loro Skoda Fabia color argento. L'auto aveva impattato contro un albero dividendosi in due, prima di prendere fuoco. Per i due 21enni non c'era stato nulla da fare. Secondo la magistratura inglese, sarebbero state proprio Mahek Bukhari e sua madre le mandanti di quell'agguato. Al termine del processo che si è tenuto presso la Leicester Crown Court le due donne sono state condannate a una pena pesantissima: Mahek dovrà scontare almeno 31 anni e otto mesi in cella prima che venga presa in considerazione l'ipotesi della scarcerazione, mentre per la madre la condanna minima è stata quantificata in 26 anni e 10 mesi.

Nello stesso processo sono stati condannati per omicidio anche Rekan Karwan, 29enne di Leicester, e Raees Jamal, 23 anni, di Loughborough, che secondo gli inquirenti si trovavano alla guida delle due auto e avrebbero compiuto materialmente l'agguato. Altri tre imputati sono stati assolti dall'accusa di omicidio volontario, ma condannati per omicidio colposo.

