Una ragazzina di 15 anni è stata uccisa a coltellate mentre andava a scuola

Rishi Sunak, premier britannico, ha definito "assolutamente scioccante" l'accoltellamento mortale di una ragazzina di 15 anni, Elianne Andam, avvenuto mercoledì nel quartiere londinese di Croydon, sottolineando che la vittima "non è molto più grande" delle sue due figlie. Oggi, oltre al nome della teenager, sono emersi ulteriori dettagli sulla dinamica dell'omicidio, incluso il fatto che il 17enne arrestato era conosciuto dalla vittima. L'arma del delitto è un lungo coltello: Elianne è stata colpita più volte al collo e al petto da un ragazzo vestito di nero, subito dopo che era scesa dall'autobus per andare a scuola.

Elianne, che frequentava la scuola "Old Palace of John Whitgift", a Croydon, zona sud di Londra, era appena scesa da un autobus a due piani con un gruppo di amici quando è stata aggredita. Alcuni testimoni hanno detto che l'autista dell'autobus e altri passanti hanno cercato di salvarla, invano. Cosa è successo? Andrà fatta chiarezza: sono in corso le indagini necessarie per ricostruire l'accaduto.

Sui tabloid britannici si parla della possibilità che l'aggressione sia avvenuta perché la ragazza aveva difeso un'amica dal giovane che cercava di ricucire una relazione finita tra i due. Il 17enne fermato continua ad essere interrogato dai detective di Scotland Yard, mentre è stata organizzata una veglia a Croydon per ricordare la giovane vittima, l'ennesima negli attacchi all'arma bianca riguardanti teenager avvenuti negli ultimi tempi nella capitale britannica.

Ma l'allarme per le violenze giovanili non riguarda solo Londra. Proprio ieri nel Gloucestershire, nell'Inghilterra occidentale, un 15enne che aveva accoltellato ferendolo un insegnante nel corridoio di una scuola è stato condannato a 14 mesi di detenzione in un carcere minorile.

