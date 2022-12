Si danno appuntamento sui social e uccidono un uomo: arrestate otto ragazzine

Otto ragazze, tutte di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono state arrestate a Toronto, in Canada, con l'accusa di aver ucciso un uomo di 59 anni nel centro città. Il gruppo di giovani avrebbe accoltellato a morte l'uomo al culmine di una lite. A descrivere i dettagli di questa scabrosa vicenda in una conferenza stampa è stato il capo della polizia regionale di York Jim MacSween. Le otto minorenni sono accusate di omicidio di secondo grado e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato con un appuntamento preso sui social, che prevedeva un incontro in un luogo non molto distante da dove si è consumato il delitto. Al momento non è chiaro se il loro obiettivo fosse fin dall'inizio quello di fare del male a qualcuno, ma una cosa è certa, domenica mattina il "branco" di ragazzina ha aggredito un uomo di 59 anni che dormiva in strada, nei pressi della stazione ferroviaria.

La vittima, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è poi deceduto per le ferite riportare. Ad allertare la polizia erano stati alcuni passanti che avevano notato l'uomo riverso in strada. Dopo il ritrovamento dell'arma del delitto e dopo aver raccolto diverse testimonianze, gli inquirenti sono riusciti a identificare e rintracciare le ragazze. Il detective Terry Browne dell'unità omicidi di Toronto, parlando in conferenza stampa, ha parlato della vittima: "Era un uomo di 59 anni, non era un senzatetto, ma di recente si era trasferito in un centro di accoglienza per gli homeless a causa di alcuni imprecisati problemi riguardanti la sua abitazione". Secondo la polizia le ragazze avrebbero accoltellato l'uomo al culmine di una lite, ma va chiarito quale fosse l'intento iniziale delle giovani: "Non parlerei di una gang - ha concluso Browne - ma quello che è accaduto domenica somiglia molto alle azioni di una gang".