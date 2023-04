Ragazzino di 13 anni morto per overdose di farmaci per una sfida su TikTok

Una folle sfida social è diventata una tragedia. Un ragazzo di 13 anni è morto in Ohio, negli Stati Uniti, dopo aver assunto una dozzina di pasticche di un antistaminico da banco per indursi le allucinazioni. La sfida in questione si chiama "Benadryl Challenge". Non è una novità. Già nel 2020 la Food and Drug Administration americana (la nostra Agenzia del farmaco, ndr) aveva lanciato l’allarme sui rischi di questa sfida e adesso ha annunciato un’indagine per verificare se ci sono stati altri casi.

La vicenda è riportata da Cnn e ABC 6, i fatti risalgono allo scorso 12 aprile e la vittima è Jacob Stevens Greenfield. Il ragazzino è morto in ospedale dopo quasi una settimana di ricovero. "Farò tutto il possibile per assicurarmi che un altro bambino non lo attraversi", ha detto in lacrime la nonna di Jacob, Dianna Stevens, a ABC 6.

Pare che l'adolescente abbia assunto le pillole mentre un amico lo filmava. Il sovradosaggio dell’antistaminico può provocare "gravi problemi cardiaci, convulsioni, coma o persino la morte", aveva avvertito la Food and Drug Administration statunitense, ma il monito è rimasto inascoltato.

La famiglia del ragazzino ora chiede limiti per la vendita dei farmaci da banco e più rigore a TikTok che però si difende: "Vietiamo e rimuoviamo severamente i contenuti che promuovono comportamenti pericolosi con la sicurezza della nostra community come priorità. Non abbiamo mai visto questo tipo di tendenza dei contenuti sulla nostra piattaforma e abbiamo bloccato le ricerche per anni per scoraggiare il comportamento imitativo. Il nostro team di 40.000 professionisti della sicurezza lavora per rimuovere le violazioni delle nostre Linee guida della community e incoraggiamo la nostra community a segnalare qualsiasi contenuto o account di cui è preoccupata".

La Benadryl Challenge non è la sola folle "moda" del web. Nei giorni scorsi in Italia si è parlato "sex roulette", la roulette del sesso. Coinvolge ragazze giovanissime che consumano rapporti sessuali con partner sempre diversi e senza protezioni e contraccettivi: perde chi rimane incinta, ma la vicenda spesso si conclude con un aborto.