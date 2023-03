Ragazzino di 13 anni accoltella la sorella: "Mi dava fastidio"

Ancora un caso di violenza domestica. Una ragazzina di 14 anni è stata accoltellata mentre era in casa. A colpirla è stato, secondo quanto emerso, il fratello di 13 anni. Siamo a New York, zona Queens.

Secondo quanto riporta la stampa locale, tra i due fratelli è scoppiata una lite e il più piccolo ha impugnato un coltello scagliandosi contro la sorella. Il tredicenne ha quindi chiamato il 911 (il numero di emergenza americano) dicendo che c'era un ladro, ma successivamente ha confessato dicendo di aver colpito lui la sorella perché lo infastidiva.

Quando la polizia è arrivata, ha trovato la ragazzina con diverse ferite. In casa non c'erano adulti, ma solo un altro fratellino di appena 8 anni. È stato subito disposto il trasferimento dell'adolescente in ospedale, al Jamaica Hospital, dove è ancora ricoverata in condizioni critiche ma stabili. È stata lei stessa a raccontare alla polizia che è stato il fratello a colpirla. La polizia ha arrestato il ragazzo.