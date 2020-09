Il ragazzo che si fa asportare naso e orecchie per sembrare un alieno

Di solito i 30enni, almeno la maggior parte, dedicano un po' del loro tempo all'aspetto esteriore, magari curando il fisico in palestra e il loro viso tra barbieri ed estetisti. Eppure c'è un ragazzo francese di 32 anni, Anthony Loffredo, che invece ha voluto intraprendere una metamorfosi per trasformarsi in un alieno, un essere al limite della mostruosità (con tutto il rispetto). Conosciuto su Instagram come "the_black_alien_project", il giovane ha letteralmente stravolto il suo aspetto con tatuaggi, piercing e operazioni estreme, mutando in una sorta di extraterrestre. Un recente intervento, avvenuto la scorsa settimana a Barcellona, in Spagna, è servito per l'asportazione del naso, l'ultimo tassello della sua mutazione, di cui il 32enne ha spiegato di essere ''molto soddisfatto''.

Sui social Anthony ha commentato l'asportazione del naso, ringraziando il medico che lo ha operato: "Ora posso camminare a testa alta grazie a te, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme". Ma, come anticipato nelle righe precedenti, questa è stato soltanto l'ultimo degli interventi chirurgici a cui si è sottoposto: qualche mese fa infatti si era fatto asportare entrambe le orecchie e impiantare delle ''protesi'' sotto la pelle della testa. Una trasformazione iniziata diversi anni fa, quando l'aspirante alieno si era fatto tatuare tutta la testa e il viso, compresi i bulbi oculari, con la lingua divisa a metà, come quella dei serpenti.

"Ora sono felice - aveva dichiarato ai media australiani, dove si è trasferito da alcuni anni - Mi piace mettermi nei panni di un personaggio spaventoso". Certo, non vorremmo incontrarlo di notte in una strada buia, ma se è contento lui, chi siamo noi per giudicare.

(Anthony Loffredo prima delle operazioni)