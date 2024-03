La polizia ha ucciso un ragazzino affetto da autismo perché "brandiva un attrezzo da giardino"

Un ragazzo afroamericano di soli 15 anni, affetto da sindrome dello spettro autistico, è stato ucciso dalla polizia nella propria casa alle porte di Los Angeles, in California. In un video diffuso dalla contea di San Bernardino, si vede Ryan Gainer, questo il nome della giovane vittima, brandire un grosso attrezzo da giardino, una zappa dal manico lungo circa un metro e mezzo. "Torna indietro o ti spariamo !", si sente nel video girato dalla bodycam di uno dei poliziotti, mentre un altro agente figura mentre punta la pistola contro il ragazzo.

Tuttavia, non si vede il momento un cui viene fatto fuoco. Il Guardian riferisce che il filmato risulta poco chiaro e che entrambi gli agenti intervenuti hanno fatto fuoco contro il 15enne a meno di un minuto dal loro arrivo. L'indagine preliminare - riferisce la Cnn - ha stabilito che entrambi gli agenti hanno sparato e che in tutto sono stati esplosi 3 colpi. Nella corso della conferenza stampa lo sceriffo della contea di San Bernardino, Shannon Dicus, ha giustificato l'utilizzo della forza letale come legittima difesa, sottolineando come non ci fosse abbastanza tempo per intervenire con un taser o spray urticante.

Nello stesso video, i familiari del ragazzo urlano nei momenti precedenti allo sparo. "Perché hai sparato al mio bambino?", si sente dire disperatamente mentre gli agenti chiededono ai familiari di "fare un passo indietro".

La polizia chiamata perché il 15enne stava aggredendo la sorella

Gli agenti erano stati allertati dalla stessa famiglia di Gainer che, in preda ad una crisi, stava aggredendo la sorella e aveva rotto il vetro della porta d'ingresso con l'attrezzo da giardino.

A un certo punto - ha raccontato l'avvocato di famiglia, sentito dalla Cnn - l'adolescente si era calmato e stava scusandosi con la famiglia. Un cugino, presente anche lui in casa, avrebbe quindi richiamato le autorità affermando che la situazione era sotto controllo, ma gli agenti erano già stati inviati, ha riferito il legale. Uno degli agenti ha "immediatamente" puntato l'arma contro l'adolescente, ha proseguito l'avvocato.

"Il poliziotto si è presentato come una minaccia e questo ha sicuramente aggravato la situazione. Nessuno era in imminente pericolo di morte o gravi lesioni fisiche al momento della sparatoria. Hanno usato l'azione più letale che potevano fare a causa di questo mito dell'uomo nero, del mostro nero. Era solo un ragazzino. È responsabilità delle forze dell'ordine affrontare questo tipo di situazioni senza ucciderci".

La famiglia di Ryan, la sua comunità e diverse organizzazioni che sostengono le vittime degli abusi della polizia chiedono ora che gli agenti responsabili siano licenziati e affrontino accuse penali.