Ricatto sessuale sui social, adolescente si suicida: arrestati due giovani dall'altra parte del mondo

Conosce una persona online, inizia un rapporto a distanza e invia foto intime, ma poi quelle stesse immagini diventano lo strumento di ricatto: deve pagare altrimenti tutti le vedranno. Un ragazzo australiano, schiacciato dalla paura, si è tolto la vita alla fine del 2023. Le indagini hanno portato gli investigatori in Nigeria, dove due giovani sono stati arrestati per sextortion ovvero "estorsione sessuale".

Le indagini si sono concentrare subito sulle amicizie online del ragazzo ed è emerso che qualcuno lo aveva minacciato di condividere foto personali con la sua famiglia e i suoi amici se non avesse pagato 500 dollari. Gli investigatori della Cybercrime Squad hanno rintracciato i presunti aguzzini in Nigeria. L'indagine si è quindi allargata col coinvolgimento delle autorità nigeriane fino all'arresto di due ragazzi che si trovavano in una baraccopoli in Nigeria. I due saranno giudicati nel loro paese.

"Abbiamo assistito a un enorme aumento dei casi di sextortion, che sono aumentati di quasi il 400% negli ultimi 18 mesi, ma la buona notizia è che le persone lo segnalano e ci sono misure che possiamo adottare per aiutarvi prima che si spinga troppo oltre. Vogliamo che i giovani continuino a denunciare questi casi e non si sentano mai in imbarazzo nel parlare con la polizia. L'estorsione sessuale è un crimine molto reale contro il quale possiamo intraprendere azioni serie", le parole del comandante della Cybercrime squad dello state crime command, Matthew Craft. "Questi arresti in Nigeria - ha aggiunto - dimostrano fino a che punto la polizia è disposta a spingersi per chiedere giustizia a nome della nostra giovane comunità".