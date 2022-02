Bambino salvato dopo otto ore intrappolato nel camion della spazzatura (VIDEO)

Otto ore: tanto è durata l’odissea di un bambino di 10 anni rimasto intrappolato nel camion della spazzatura a Khartoum, la capitale del Sudan. Per tutto quel tempo i soccorritori hanno cercato di estrarlo dal portello meccanico che lo aveva risucchiato, operazioni lente scandite dalla disperazione dei presenti e di quanti hanno seguito tutte le operazioni sui social grazie ai video pubblicati da chi era sul posto. Il ragazzino è stato trasportato subito in ospedale, ma la polizia al momento non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

A rendere ancora più drammatica la situazione il fatto che il bimbo non sia finito incastrato perché stava giocando magari incuriosito dal meccanismo del camion raccoglitore, ma perché su quel mezzo stava lavorando. Majed Mubarak Ibrahim stava proprio lavorando su quel mezzo gestito dalla Khartoum State Cleaning Corporation. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, la priorità in queste ore è stata ovviamente quella di liberare il ragazzo e di salvargli la vita. Adesso spetterà alle forze di polizia stabilire cosa è accaduto e perché. Si ritiene che il ragazzino sia stato risucchiato dalla macchina mentre era intento a gettare all’interno i sacchetti dei rifiuti e che sia rimasto incastrato nel meccanismo di frantumazione della spazzatura.

Nei video che riprendevano le operazioni di salvataggio, diffusi in rete, si sentono le voci di curiosi che circondano il veicolo e che offrono consigli su come liberare il bambino, nel tentativo di sentirsi utili dinanzi a quella che avrebbe potuto essere una tragedia. Alcune immagini riprendono un saldatore al lavoro, un'altra invece il braccio di una scavatrice che è stata usata per tentare di forzare l'apertura del portellone. Alla fine lo sforzo congiunto ha dato i risultati sperati e dopo 8 ore il piccolo è stato estratto vivo.

Non si hanno altre notizie sulle sue condizioni di salute, di certo questo episodio ha scatenato una serie di polemiche sul lavoro minorile in Sudan che risulta essere una vera e propria piaga del Paese. Bambini sfruttati a lavoro, altri reclutati come soldati. Secondo l’Unicef quasi tre milioni di ragazzini sudanesi non ricevono un’istruzione, il Sud Sudan è di fatto il paese con la percentuale più alta al mondo di bambini che non frequentano la scuola. Costretti a lavorare presso ditte di pulizie, distributori automatici. Un’infanzia negata e rubata. Sotto accusa anche la ditta di smaltimento dei rifiuti. Dopo l’incidente alcuni hanno denunciato le scarse condizioni salariali e di lavoro ricordando anche una recente protesta dei dipendenti.