Raid aereo su raduno dell'opposizione: almeno 100 morti, anche donne e bambini

La giunta militare birmana ha giustificato con la presenza di "ribelli" il raid aereo compiuto martedì 11 aprile sul raduno organizzato dall'opposizione a Sagaing un villaggio situato nel nord-ovest del Myanmar. "I civili uccisi perché aiutavano i "terroristi".

Almeno 100 le vittime del raid, tra cui purtroppo si contano anche bambini.

Il Myanmar è in subbuglio da quando un colpo di stato del 2021 ha posto fine a un decennio di tentativi di riforme portate avanti dal governo del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, 77 anni, oggi in carcere dove sta scontando una condanna a 33 anni dopo che il suo partito è stato sciolto. Alcuni oppositori del governo militare hanno imbracciato le armi, unendosi agli insorti delle minoranze etniche: l'esercito ha risposto con attacchi aerei. Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha condannato l'attacco aereo a Sagaing richiedendo ai militari di porre fine alla campagna di violenza contro la popolazione del Myanmar.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un membro della locale People's Defense Force (PDF), una milizia anti-giunta, ha detto a Reuters che i caccia hanno sparato durante una cerimonia tenutasi per aprire il loro ufficio locale. Il portavoce della giunta, Zaw Min Tun, ha riferito che l'attacco aveva lo scopo di ripristinare la pace e la stabilità nella regione. "I membri del PDF sono stati uccisi. Sono quelli che si oppongono al governo del paese, al popolo del paese", ha detto Zaw Min Tunì accusando il PDF di aver commesso "crimini di guerra" uccidendo "monaci, insegnanti e residenti innocenti" nell'area che non sostenevano l'opposizione.

I combattenti dell'opposizione armati alla leggera del Myanmar non hanno difese efficaci contro l'aviazione militare. A ottobre, un jet militare ha attaccato un concerto, uccidendo almeno 50 civili, cantanti e membri di una forza ribelle di minoranza etnica nello Stato di Kachin, nel nord.

Il governo unità nazionale in esilio ha condannato l'attacco. I paesi occidentali hanno imposto sanzioni alla giunta e alla sua vasta rete di affari per cercare di soffocare le sue entrate e l'accesso alle armi da fornitori chiave come la Russia.