Nuovi raid su Gaza: in tutto 28 palestinesi uccisi tra cui donne e bambini

Continuano i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza dove Tel Aviv vuole colpire i militanti della Jihad islamica. Negli attacchi che vanno avanti ormai da tre giorni sono stati uccisi oggi due alti comandanti della milizia, in un'operazione che è costata la vita finora a 28 persone, tra cui donne e bambini, mentre le salve di razzi transfrontalieri palestinesi hanno provocato una prima vittima in Israele. Dopo tre giorni di attacchi, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le operazioni procedono a pieno ritmo. "Chiunque venga a farci del male, pagherà col sangue", ha detto in una dichiarazione videoregistrata.

Mentre gli spari continuavano, l'Egitto ha ospitato al Cairo l'alto funzionario della Jihad islamica Mohammad al-Hindi per cercare di mediare la fine del conflitto, hanno dichiarato alla Reuters due funzionari della fazione e un diplomatico straniero. Tuttavia, non c'è stato alcun segnale di una svolta immediata. "Gli sforzi dell'Egitto per calmare le acque e riprendere il processo politico non hanno ancora dato frutti", ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry ai giornalisti a Berlino. La morte di Ali Ghali, capo della forza missilistica della Jihad islamica, e di Ahmed Abu Daqqa, un comandante di alto livello dell'ala armata, ha portato a cinque il numero di alti esponenti della fazione uccisi da quando Israele ha iniziato a colpire Gaza martedì. Due uomini armati di un gruppo scissionista sono morti in un attacco separato giovedì. Tra i civili sono state uccise anche quattro donne e sei bambini.

I militari hanno dichiarato che Ghali e Abu Daqqa hanno contribuito alla supervisione dei lanci di razzi verso Israele negli ultimi giorni e nei precedenti combattimenti con la Jihad islamica, un gruppo sostenuto dall'Iran e alleato di Hamas, che governa il territorio costiero densamente popolato. A Rehovot, una città a sud di Tel Aviv, un colpo diretto su un edificio di quattro piani ha ucciso una persona e ne ha ferite cinque. "Il nostro popolo deve essere orgoglioso di questa risposta benedetta", ha dichiarato la Jihad islamica in un comunicato. Il decesso è stato il primo in questa tornata di combattimenti in Israele, i cui i sistemi Iron Dome e David's Sling hanno registrato un tasso di abbattimento del 96% dei razzi palestinesi. Gli attacchi israeliani hanno colpito invece 158 obiettivi a Gaza solo oggi.

Dopo oltre un anno di recrudescenza della violenza israelo-palestinese, che da gennaio ha ucciso più di 140 palestinesi e almeno 19 israeliani e cittadini stranieri presenti sul territorio, l'ultima escalation ha richiamato gli appelli internazionali per un cessate il fuoco. Incontrando le controparti giordane, francesi e tedesche a Berlino, Shoukry ha esortato "i Paesi che sponsorizzano la pace a intervenire e a fermare gli attacchi" e ha affermato che Israele deve "fermare le misure unilaterali che mirano a distruggere il futuro dello Stato palestinese".

Le tensioni hanno avuto inizio dopo la morte, la scorsa settimana, di un leader della Jihad islamica che si trovava in sciopero della fame in una prigione israeliana. Nell'agosto del 2022, tre giorni di scontri tra Israele e la Jihad islamica hanno causato la morte di 49 palestinesi, tra cui 12 della Jihad islamica secondo il movimento, e almeno 19 bambini secondo le Nazioni Unite.