Raid su Gaza: morto un operatore Onu e più di 70 membri della sua "famiglia allargata"

Un raid aereo israeliano ha ucciso più di 70 membri di una famiglia allargata a Gaza City tra cui un operatore umanitario delle Nazioni Unite. L'attacco è stato tra i più sanguinosi della guerra tra Israele e Hamas ha detto Mahmoud Bassal, portavoce della Protezione civile di Gaza. Nel raid hanno perso la vita Issam Al Mughrabi, di 56 anni, impiegato del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), sua moglie Lamya'a di tre anni più giovane, e i figli Mohammad, Suad, Lama, Luai, Obaideh. Secondo l'Onu però le bombe avrebbero causato altre decine di vittime.

"Per quasi 30 anni" si legge in una nota delle Nazioni Unite, "Issam ha collaborato" con "il nostro Programma di assistenza al popolo palestinese". La perdita di Issam e della sua famiglia "ha colpito profondamente tutti noi. Le Nazioni Unite e i civili a Gaza non sono un obiettivo" dice Achim Steiner, Amministratore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. "Questa guerra deve finire. Le famiglie non dovrebbero più sopportare il dolore e la sofferenza che stanno sperimentando la famiglia di Issam e innumerevoli altri".

La telefonata tra Netanyahu e Biden

Intanto la notizia delle ultime ore è di un colloquio telefonico tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente americano Joe Biden. Nel corso della telefonata, ha riferito l'ufficio del premier israeliano, Netanyahu ha chiarito che "Israele porterà avanti la guerra fino a quando tutti i suoi obiettivi non saranno stati raggiunti". Netanyahu ha anche "espresso il suo apprezzamento per la posizione degli Stati Uniti nel Consiglio di Sicurezza", con riferimento alla posizione adottata da Washington per evitare l'adozione di una richiesta vincolante dell'esecutivo Onu per un cessate il fuoco a Gaza.