Israele bombarda Gaza: morti e feriti, tra le vittime anche bambini

Sono almeno 13 le persone rimaste uccise negli attacchi sferrati nella mattina di oggi, martedì 9 maggio, dalle forze israeliane. I bombardamenti dovevano colpire alcuni obiettivi legati all'organizzazione militante palestinese Jihad islamica nella Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini, mentre sono decine le persone rimaste ferite. Gli attacchi seguono il lancio di 104 razzi contro Israele in risposta alla morte di Khader Adnan, esponente della Jihad Islamica palestinese morto in carcere in Israele dopo un lungo sciopero della fame.Ai residenti israeliani delle aree comprese entro un raggio di 40 chilometri da Gaza è stato ordinato di restare in prossimità o all'interno dei rifugi antiaerei per timore di attacchi di rappresaglia.

Raid su Gaza: tra le vittime donne e bambini

Il bilancio, purtroppo provvisorio, parla di 13 vittime accertate e di almeno 20 feriti. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver ucciso Khalil Bahitini, a capo della Jihad islamica nel nord di Gaza, Jahed Ahnam, un membro del consiglio militare del gruppo, e Tarek Azaldin, che dirige le attività della Jihad islamica in Cisgiordania da una base a Gaza. La Jihad Islamica ha confermato la morte dei tre esponenti del movimento e ha denunciato l'uccisione delle loro mogli e di un certo numero dei loro figli. Almeno venti i feriti.

Intanto lo stato di allerta è stato proclamato da Israele nell'area circostante la Striscia di Gaza, nel timore di lanci di razzi da parte della Jihad islamica. Le strade israeliane vicine alla Striscia sono state chiuse e il traffico della linea ferroviaria è stato interrotto nel tratto fra Ashkelon e Sderot. Agli abitanti della zona è stato ordinato di restare nelle vicinanze dei rifugi e delle stanze protette. La radio militare ha riferito che centinaia di riservisti sono stati richiamati.

Palestinesi: "Un crimine atroce"

Il ministero degli esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha condannato gli attacchi israeliani a Gaza nei quali sono state uccise 13 persone, tra cui 4 donne e 4 bambini e 3 alti comandanti della Jihad islamica: "Un crimine atroce commesso dall'occupazione israeliana. Una estensione della guerra aperta contro il nostro popolo e suoi giusti e legittimi diritti nazionali". L'Anp ha quindi chiesto alla Comunità internazionale "un intervento urgente per fermare l'aggressione contro il popolo palestinese" sottolineando a necessità di "un accordo politico negoziato" per il conflitto.