Raid di Israele in Libano: "Ucciso un comandante di Hezbollah"

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato l'uccisione di un comandante delle forze di elite al-Radwan di Hezbollah in un attacco aereo nel sud del Libano durante la notte. Si tratta di Ali Ahmed Hassin, spiegano le Idf, aggiungendo che si tratta di un comandante di brigata. Il miliziano è stato accusato dalle Idf di aver organizzato diversi attacchi con razzi, missili e droni contro la zona Ramim Ridge, nel nord di Israele al confine con il Libano. Il raid aereo ha colpito il villaggio di Al Sultanya e avrebbe provocato tre morti.

Nuove minacce dall'Iran: "I prossimi giorni saranno difficili"

Intanto in Israele è sempre allerta per la possibile risposta dell'Iran all'attacco avvenuto in Siria il 1° aprile nel quale sono stati uccisi diversi militari iraniani di alto rango. I "prossimi giorni saranno difficili per Israele" ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, nella conferenza stampa tenuta a Damasco dove è giunto oggi in visita. Secondo Amir-Abdollahian, l'attacco al consolato iraniano a Damasco della scorsa settimana, in cui è stato ucciso il comandante della Forza al Quds per il Libano e la Siria, Mohammad Reza Zahedi, è stato effettuato utilizzando razzi e aerei americani, e gli Stati Uniti hanno "dato il via libera". "L'entità sionista sarà punita per il crimine di aver attaccato il nostro consolato", ha ribadito.