Bombe a grappolo sui civili: a Odessa l'ultima prova dei crimini di guerra russi

Continua a salire il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo nella città portuale di Odessa, nel sud-ovest dell'Ucraina: cinque i morti finora, secondo quanto riportano le autorità ucraine. Nel raid - come mostrato da alcuni video - sarebbero state utilizzate bombe a grappolo che hanno colpito indistintamente nel raggio di oltre un chilometro e mezzo.

Le vittime inoltre sarebbero tutte civili. Il bombardamento ha infatti colpito la regione costiera sul Mar Nero dove non si trovano installazioni militari. Due elementi che, se confermati, configurano un'ulteriore prova dei crimini di guerra commessi da Mosca nel Paese.

The moment of a Russian cluster missile strike on Odesa yesterday, published by Ukrainian Prosecutor General.



Fragments of metal and missile fragments were found in the 1,5 km radius from the site.



The Prosecutor stressed that "there are grounds to believe that the decision to… https://t.co/HlRovq0Du9 pic.twitter.com/s62bjfROoF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 30, 2024

Una delle vittime è il prorettore dell'Università internazionale Boris Vasiliev: l'uomo, 44 anni è stato trovato senza vita vicino a un edificio in fiamme: "Il corpo è stato scoperto sul territorio del Palazzo degli studenti della facoltà di Giurisprudenza di Odessa", ha fatto sapere il governatore Oleg Kiper. Nell'attacco è stato colpito anche un castello di proprietà di Serhiy Kivalov, ex deputato ucraino filorusso, morto in seguito al raid. L'edificio è conosciuto anche come il castello di Harry Potter, per la sua somiglianza a quello del celebre film.

Il bilancio dei morti potrebbe salire: il governatore Kiper ha detto che 23 persone ferite stanno ancora ricevendo cure mediche. "Otto di loro sono in condizioni gravi, di cui quattro in condizioni estremamente gravi, tra cui una bambina di quattro anni", ha detto . " I nostri medici stanno facendo del loro meglio", ha aggiunto.

Russia's intensified strikes on Ukraine have led to an increase in the number of Ukrainian civilians killed in recent months, the British intelligence service has reported, citing data from a UN Monitoring Mission.



No person in Ukraine feels safe.



◾️Russian attacks killed more… https://t.co/jDUY8He8T4 pic.twitter.com/XXmhtBSruN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 29, 2024