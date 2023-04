Suona alla porta sbagliata: 85enne spara in testa a un 16enne

Ha confuso l'indirizzo a cui doveva andare a prendere i fratellini e, per errore, ha bussato alla porta sbagliata ricevendo in risposta due colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito al braccio e alla testa. È stato per giorni tra la vita e la morte ma ora è tornato a casa Ralph Yarl, il sedicenne afroamericano ferito dall'ultraottantenne Andrew Lester con due colpi di revolver calibro 32 per aver suonato a un campanello sbagliato. Dopo diversi giorni in ospedale il ragazzo è stato dimesso e, ha riferito il padre, sta facendo progresso. Il presidente statunitense Joe Biden lo ha chiamato e gli ha augurato una rapida guarigione ma non si placano le polemiche per l'ennesimo caso che sottolinea il serpeggiante razzismo in Nordamerica.

Tutto è successo il 13 aprile nei sobborghi di Kansas City, nel Missouri e ieri, lunedì 17 aprile Andrew Lester, un uomo bianco di 85 anni, è stato accusato di due reati, uno dei quali comporta l'ergastolo. L'uomo è libero dopo il pagamento di una cauzione di 200 mila dollari.

Ralph avrebbe confuso la 115th Terrace con la 115th Street

"Le informazioni che abbiamo attualmente non dicono che l'atto fosse di matrice razzista, le indagini sono ancora in corso. Ma come capo della polizia, riconosco le componenti razziali di questo caso" ha dichiarato il capo della polizia di Kansas City Stacey Graves domenica in conferenza stampa.

Manifestanti si sono radunati fuori dalla casa in cui l'adolescente è stato ferito e hanno chiesto che Andrew Lester fosse processato per crimini razziali. Anche l'attrice Halle Berry ha preso parte al caso invitando il pubblico ministero ad agire.

Le sparatorie mortali si verificano regolarmente negli Stati Uniti: nel paese di circa 330 milioni di persone si stima siano legalmente distribuite 400 milioni di armi da fuoco. L'ultimo caso è stato registrato lunedì Nello stato di New York, sulla costa orientale, dove una donna di 20 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco mentre guidava la sua auto dopo essere entrata per errore nel vialetto di una casa.