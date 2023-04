16enne va a prendere i fratelli nella casa sbagliata: gli sparano in testa

Esponenti politici, attori e tutta la comunità afroamericana degli Stati Uniti si è schierata al fianco di Ralph Yarl. Il suo caso sta facendo scalpore in America, riportando sotto i riflettori l’animato dibattito sulle armi facili in Usa, soprattutto in vista delle presidenziali del 2024.

Il ragazzo di 16 anni è stato aggredito a colpi di arma da fuoco dal proprietario di una casa a cui aveva erroneamente suonato per andare a riprendere i suoi fratelli gemelli più piccoli. L’aggressore, un "uomo bianco di sesso maschile", non ci ha pensato due volte: ha imbracciato l’arma e gli ha sparato alla testa e a un braccio. È successo a Kansas City, in Missouri il 13 aprile scorso.

Ralph è ricoverato da domenica sera: le ferite sono gravi ma le sue condizioni sono definite stabili. "Ralph è vivo e si sta riprendendo", hanno dichiarato gli avvocati della famiglia del ragazzo.

La ricostruzione

I genitori di Ralph gli avevano detto di andare a prendere i suoi fratelli a un indirizzo, ma lui ha sbagliato casa. Il proprietario gli ha sparato: è stato preso in custodia e poi rilasciato. Ora gli avvocati della famiglia del giovane ferito hanno chiesto "un'azione rapida da parte dei pubblici ministeri e delle forze dell'ordine della contea di Clay per identificare, arrestare e perseguire nella misura massima consentita dalla legge l'uomo responsabile di questa sparatoria orrenda e ingiustificabile".

Sulla sparatoria cade l’ombra della matrice razzista, anche se il capo della polizia ha dichiarato: "Le informazioni che abbiamo al momento non evidenziano matrice razzista, ma come capo della polizia riconosco le componenti razziali di questo caso".

Al caso si sono interessati anche importanti star americane come Quentin Tarantino e Halle Barry. "Il mio cuore si è spezzato nel sentire che un ragazzo di 16 anni che per sbaglia suona alla porta sbagliata per riprendere i fratelli sia stato sparato alla testa da un uomo che non lo voleva nella sua proprietà", ha twittato l'attrice Halle Berry.

Ralph Yarl: il racconto dello zio

"Mio nipote è andato per errore nella casa sbagliata, a un isolato di distanza dalla casa dove si trovavano i suoi fratelli - ha scritto lo zio lanciando una raccolta fondi su GoFundMe -. È entrato nel vialetto e ha suonato il campanello. L'uomo in casa ha aperto la porta, ha guardato mio nipote negli occhi e gli ha sparato alla testa. Mio nipote è caduto a terra e l'uomo gli ha sparato di nuovo. Ralph è stato quindi in grado di alzarsi e correre a casa del vicino, in cerca di aiuto. Sfortunata aprile scorso aprilmente, è dovuto correre in 3 case diverse prima che qualcuno finalmente accettasse di aiutarlo dopo che gli era stato detto di sdraiarsi a terra con le mani alzate".

