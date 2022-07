Imprenditore ucciso in Messico: arrestata la moglie

È arrivata la svolta nel caso di Raphael Alessandro Tunesi, l'imprenditore italiano ucciso il 2 luglio scorso in Messico. L'ufficio del procuratore generale dello stato del Chiapas ha annunciato l'arresto della moglie Elizabeth, con l'accusa di essere la mandante dell'assassinio mentre altre due persone indicate con i nomi di Gerardo Antonio e Luis Martin sono stati arrestate per essere gli esecutori. Tunesi è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da alcuni sicari che, a bordo di una moto, gli hanno teso un'imboscata a Palenque, nello Stato messicano del Chiapas.

Chi era Raphael Alessandro Tunesi

Tunesi era proprietario dell'esclusivo hotel Quinta Chanabnal, vicino al sito archeologico di Palenque. Raphael Alessandro Tunesi viveva in Chiapas da diversi anni ed era considerato un esperto di cultura maya, consultato da politici e intellettuali. Insieme alla moglie messicana, con la quale aveva avuto tre figlie, era proprietario del lussuoso hotel dove sono stati girati anche dei film e dove le camere sono ispirate ai templi maya. Esperto d'arte (aveva scritto anche un libro, El Arte Maya), solo un anno fa, nell'aprile 2021 aveva partecipato al forum "Messico-Italia 500 anni di dialogo culturale" organizzato dal ministero della Cultura, sulle relazioni tra l'Italia e il Messico dalla conquista ad oggi.

Un amico di famiglia, che ha chiesto di non essere identificato per motivi di sicurezza, ha dichiarato all'AFP che Tunesi era molto stimato e rispettato dalla comunità. Ha aggiunto che la criminalità organizzata ha chiesto il pagamento di "derecho de piso" (estorsioni) a negozianti e imprenditori della zona, molto visitata da turisti nazionali e stranieri per il suo sito archeologico, uno dei più importanti della cultura Maya. Le forze di sicurezza hanno messo in atto un'ingente operazione ed avviato le indagini nella zona del delitto. Gli autori dell'agguato hanno abbandonato le moto usate in una zona chiamata "La Cañada", dove sono stati trovati proiettili e parte dell'abbigliamento utilizzato nell'attacco.