Rapito a 17 anni, ritrovato vivo 27 anni dopo in una cella sotto casa del vicino

Era stato rapito quando aveva solo 17 anni, e a 27 anni dalla sua scomparsa la famiglia aveva perso le speranze di rivederlo vivo. Invece l'uomo è stato ritrovato in una cella sotterranea praticamente sotto casa dei suoi vicini, dove era stato tenuto in prigionia per tutto questo tempo. Questa tremenda storia, seppur con un lieto fine, è avvenuta in Algeria. Omar Bin Omran (o Imran), uno dei nove figli dei suoi genitori, era scomparso nella città di Djelfa 27 anni fa.

Come ricostruisce il giornale britannico Daily Mail, la sua famiglia pensava che fosse stato ucciso durante la guerra civile tra il governo della nazione nordafricana e vari gruppi di ribelli islamici che ha imperversato per 10 anni negli anni '90 e nei primi anni 2000. La verità era invece un'altra e molto più terribile: l'uomo scomparso si trovata nella casa del loro vicino a meno di 200 metri da quella della sua famiglia. Un 61enne è ora stato arrestato dalla polizia dopo che Omar, oggi 45enne, è stato salvato il 12 maggio scorso. Adesso sui social media e sulle reti televisive algerine sono stati condivisi i filmati del momento in cui è stato ritrovato in quella che sembrava essere una buca nel terreno, descritta dalle autorità come un recinto per le pecore, all'interno della casa del suo presunto rapitore.

Il video sfocato mostra le luci delle torce che brillano in una buca circondata da fieno, mentre Omar guarda furtivamente in alto, apparentemente sotto shock e con pezzi di paglia tra i capelli. Secondo quanto riportato dal quotidiano algerino El Khabar, il cane della famiglia lo avrebbe individuato seguendo il suo odore. La testata sostiene che il rapitore abbia avvelenato il cane per allontanare la famiglia. Ma loro a quel punto avrebbero assaltato la casa dell'uomo in preda alla rabbia, e fatto la tragica scoperta. Purtroppo la madre dell'uomo rapito è morta nel 2013 e non ha potuto riabbracciarlo.