Rapper condannato a morte per aver sostenuto le proteste in Iran

Il rapper curdo Saman Yasin, detenuto in Iran per aver sostenuto le proteste in favore di Mahsa Amini, uccisa dopo essere stata arrestata perché non rispettava le norme sul velo, è stato condannato a morte. Arrestato tre settimane fa è stato accusato di aver scatenato una guerra contro Dio dopo aver pubblicato sui social media il suo sostegno ai manifestanti anti-regime e aver scritto una canzone che critica il regime iraniano. Il Codice penale del Paese proibisce gli atti di "ribellione", compreso il favoreggiamento di tutto ciò che "causa gravi disordini nell'ordine pubblico dello Stato e insicurezza".

Chiunque sia ritenuto colpevole di ciò sarà considerato "corrotto in terra" e condannato a morte. Un contatto vicino alla famiglia di Yasin ha dichiarato di non essere riuscito a parlare con lui dal 17 ottobre, quando era riuscito a dire di essere detenuto nella famigerata prigione di Evin, nota per ospitare prigionieri politici. "La famiglia ha assunto un avvocato per il suo caso, ma l'avvocato non è ancora riuscito a vederlo", ha confermato la fonte. Una petizione per salvare la vita del rapper curdo è stata firmata da migliaia di persone in pochi giorni.

Secondo il gruppo curdo per i diritti umani Hengaw, il musicista, che nei suoi testi parla anche di disuguaglianza, oppressione e disoccupazione, sarebbe stato torturato fisicamente e mentalmente durante l'attesa del processo. "Nelle ultime sei settimane sono stati arrestati migliaia di uomini, donne e bambini - secondo alcuni oltre 14mila persone - tra cui difensori dei diritti umani, studenti, avvocati, giornalisti e attivisti della società civile", ha dichiarato mercoledì Javaid Rehman, relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran.

Le proteste in Iran, scatenate dalla morte di una donna di 22 anni avvenuta il 16 settembre dopo la sua detenzione da parte della polizia morale del Paese, che l'aveva arrestata per aver indossato male il velo, sono cresciute fino a diventare una delle più grandi sfide sostenute alla teocrazia del Paese. Almeno 328 persone sono state uccise e altre 14.825 arrestate durante i disordini, secondo gli attivisti per i diritti umani in Iran, un gruppo che ha monitorato le proteste per 54 giorni.

"In un altro sviluppo molto inquietante, le autorità iraniane hanno annunciato all'inizio di questa settimana che terranno processi pubblici per oltre 1.000 persone arrestate a Teheran e un numero simile fuori dalla capitale", ha continuato. "Le accuse contro queste persone includeranno accuse che comportano la pena di morte. In assenza di canali interni di responsabilità, vorrei sottolineare l'importanza del ruolo e della responsabilità della comunità internazionale nell'affrontare l'impunità per le violazioni dei diritti umani in Iran", ha concluso.