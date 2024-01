Il rapper russo che ha partecipato alla festa "quasi nudo" è stato chiamato alle armi

Le autorità russe hanno presentato una convocazione militare a un rapper che il mese scorso aveva partecipato a una festa "quasi nudo" indossando solo un calzino sul pene. Vacio, nome d'arte di Nikolai Vasiliev, è stato richiamato al fronte e dovrà rispondere alla chiamata domani 9 gennaio, stando a quanto riporta il tabloid Moskovsky Komsomolets, citando un membro della prigione statale russa in cui è rinchiuso il rapper. A quasi due anni dallo scoppio della guerra russa in Ucraina, il Cremlino aumenta le file dei militari, pescando anche tra coloro che hanno offeso i valori tradizionali della Russia. L'artista era stato arrestato per aver partecipato al party a tema "quasi nudi", con solo un calzino a coprire il pene e le scarpe ai piedi. Vasiliev era stato condannato a 15 giorni di carcere e poi ad altri dieci per aver preso parte alla festa organizzata dalla presentatrice Tv, Nastya Ivleeva, quindi per propaganda Lgbt. Il rapper è unico dei partecipanti alla festa a essere finora finito in cella.

Esponenti della Commissione di controllo pubblico sulle carceri hanno visitato Vacio, che ha espresso rammarico per il suo comportamento, come tutti gli altri vip che hanno preso parte alla festa del Mutabor di Mosca. Il rapper ha anche sostenuto di essere stato "messo in mezzo" da altri che gli hanno perfino tolto il calzino e ha garantito di "non far parte della comunità Lgbt". Un tribunale fra l'altro ha stabilito che la festa ha effettuato "propaganda per relazioni sessuali non tradizionali", aprendo la strada alla formalizzazione di accuse per tutti i partecipanti.

Dopo aver scontato 15 giorni di fermo amministrativo per aver partecipato alla festa "quasi-nuda" organizzata dalla blogger Nastja Ivleeva, è stato nuovamente arrestato. Le accuse riguardano più la propaganda di "valori non tradizionali". Il tribunale Lefortovo di Mosca lo ha riconosciuto colpevole di "teppismo di lieve entità" e ha comminato un arresto amministrativo di dieci giorni. Vacio avrebbe dovuto essere rilasciato venerdì 5 gennaio, ma è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di teppismo. Domani quindi sarà ancora detenuto per scontare la seconda pena.

Vasiliev non avrebbe però superato la visita medica militare a cui si era sottoposto a Ekaterinburg, la città in cui è nato, quindi di fatto non presterà servizio. Vasiliev, il cui outfit può essere considerato come una citazione della foto sulla copertina del disco del 1987 "Fight like a Brave" degli americanissimi Red Hot Chilli Peppers, è tutt'altro che al sicuro però. Potrà ricevere altre accuse, questa volta penali, dato che il cosiddetto "movimento internazionale Lgbt" è stato bandito come organizzazione estremista.

Come lui, nessuno è più al sicuro in Russia, neanche i vip che hanno sostenuto, con la loro musica o partecipando a spettacoli nelle Tv di Stato, la propaganda del Cremlino. Il carcere non è più solo per gli oppositori. E il richiamo al fronte è una possibilità concreta da cui nessuno deve sentirsi escluso in Russia.