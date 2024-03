Cosa c'è nel rapporto Onu sui crimini di Hamas

Il 7 ottobre 2023 in Israele si è compiuto il trauma di una generazione quando i terroristi di Hamas hanno sfondato le recinzioni che separano il Sud del territorio ebraico dalla Striscia di Gaza, permettendo violenze e saccheggi nei villaggi più prossimi al confine con la enclave palestinese. Un dramma documentato da decine di video e resoconti dei testimoni oculari che hanno messo in luce anche gli abusi sessuali compiuti nei Kibbutz, al rave "Nova festival", ma anche nelle basi dell'esercito israeliano. Il rapporto pubblicato il 4 marzo dall'inviata speciale dell'Onu Pramila Patten, getta un'ombra anche sul trattamento riservato agli ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Patten ha riferito di aver raccolto "informazioni chiare e convincenti" secondo cui alcune donne e bambini tenuti in ostaggio da Hamas sono stati sottoposti a stupri e torture sessuali. Ha aggiunto che esistono "fondati motivi" per ritenere che tali abusi siano tuttora "in corso".

Tuttavia il rapporto Onu potrebbe fornire solo una immagine parziale di quanto successo: un report israeliano denominanto "Silent Cry (grido silenzioso)" dimostrerebbe "come gli abusi sessuali non siano stati incidente isolati o sporadici, bensì una chiara strategia operativa". Come dimostrerebbero anche alcune intercettazioni il rapimento di donne per farne schiave sessuali sarebbe stata una pratica perpetrata da alcuni palestinesi infiltrati nei Kibbutz, le comunità rurali israeliane nel deserto del Negev.

Dalle diverse testimonianze e analisi sul campo emerge che le aggressioni sessuali sarebbero state perpetrate su donne già ferite, accompagnate da mutilazioni del corpo prima dell'omicidio. Tra le evidenze presentate a Today.it il fatto che moltissimi cadaveri femminili presentano ossa pelviche e arti inferiori rotti. Numerose testimonianze oculari riferiscono di stupri multipli e perpetrati da gruppi di terroristi (fino alla dozzina) alla presenza di un pubblico di ulteriori terroristi. Non solo: gli stupri sarebbero stati commessi alla presenza di familiari, forzati ad assistere impotenti. Tra i vari casi, anche quello di una coppia (donna e uomo) i cui corpi sono stati ritrovati nudi, legati l'uno all'altro, con manifesti segni di violenza sessuale sulla donna e di un'altra coppia picchiata, stuprata e uccisa nel mentre di un abbraccio forzato su ordine dei terroristi.

Molti cadaveri maschili presentano inoltre segni di violenze sessuali e/o mutilazioni degli organi genitali. Molte vittime sono state poi bruciate, in alcuni casi mentre erano ancora vive. In numerosi cadaveri sono stati trovati granate e chiodi inseriti nei genitali, nel retto e nel petto. In alcuni corpi sono state inserite trappole esplosive.

Se nell'area del Nova Festival sarebbero stati compiuti principalmente stupri di gruppo, vicino al Kibbutz Re'im (il più vicino al luogo del rave) sono stati ritrovati i corpi di tre donne provenienti dal festival completamente nude e con chiari segni di violenza sessuale. Nel vicino kibbutz Be’eri, molte delle violenze sono avvenute nelle camere da letto e in alcune vittime è stata riscontrata la presenza di coltelli inseriti nei genitali.

Quale sorte per i 138 ostaggi

Preoccupazione da parte del team dell'inviata Onu è stata espressa anche per le condizioni degli ostaggi: "La missione ha trovato informazioni chiare e convincenti secondo cui alcuni sono stati sottoposti a varie forme di violenza sessuale legate al conflitto, tra cui stupro e tortura a sfondo sessuale e trattamenti sessuali crudeli, inumani e degradanti e ha anche ragionevoli motivi per farlo credere che tale violenza possa essere in corso" ha detto Pramila Patten.

Alla luce del documento Israele chiede l'immediata convocazione del Consiglio di Sicurezza con l'obiettivo di designare Hamas come organizzazione terroristica e di imporle sanzioni internazionali. Al tempo stesso Israele ha respinto la raccomandazione a cooperare con la Commissione d'inchiesta del Consiglio per i diritti umani, una commissione d'inchiesta guidata da Navi Pillay, giurista sudafricana esplicitamente sostenitrice di posizioni anti israeliane. Tra i commissari figura Miloon Kothari, architetto e attivista indiano che accusava "la lobby ebraica" di controllare il mondo dell’informazione e metteva in discussione la stessa membership israeliana nelle Nazioni Unite.