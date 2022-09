L'Onu accusa la Cina di aver commesso crimini contro l’umanità nello Xinjiang

A pochi minuti dalla fine del suo incarico, Michelle Bachelet, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha pubblicato il rapporto dell'Onu sul Xinjiang, la regione abitata dalla minoranza uigura di religione islamica. Dopo un anno di ritardo, Bechelet mette nero su bianco la dura accusa contro Pechino per aver violato i diritti umani nella regione nordoccidentale dello Xinjiang commettendo "crimini internazionali, in particolare crimini contro l’umanità".

Cosa dice il nuovo rapporto

Il rapporto, che fa luce sui crimini come la detenzione di massa e la repressione sistematica degli uiguri e di altri gruppi etnici a maggioranza musulmana nell’ovest della Cina , era molto atteso. L'Alto commissario delle Nazioni Unite è stata per questo criticata da associazioni umanitarie per essersi mostrata debole di fronte alle pressioni cinesi. Pressioni che sono durate fino al momento precedente della pubblicazione del documento di 48 pagine. Da parte sua, Bachelet ha risposto alle critiche, sostenendo che il dialogo con le autorità cinesi, come ha fatto in particolare durante un controverso viaggio in Cina a maggio, "non significa chiudere gli occhi" di fronte alle violazioni.

Il nuovo rapporto dell'Onu definisce "credibili" le accuse di tortura e violenza sessuale per mano del Partito comunista cinese. Uno degli aspetti più rilevanti di questo documento è che l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite ha intervistato 40 persone vittime degli abusi perpetrati dal Pcc, di cui 26 che sono stati nei campi di detenzione. Alcuni di questi testimoni non avevano mai parlato pubblicamente delle loro esperienze e, ciononostante, l'Ufficio considera le loro testimonianze "veritiere".

L'azione sistematica del governo cinese

Il governo cinese ha usato i diversi eventi storici e la lotta contro l'Isis come espedienti per eliminare frange indipendentiste, uno dei tre fattori di instabilità per il Pcc. Dopo l'11 settembre 2001, quando il governo Usa ha classificato il movimento per l'indipendenza del Turkestan orientale (ETIM) - di stanza in Xinjiang - come un gruppo terroristico, Pechino ha attivato lo strumento repressivo necessario ad estirpare forze indipendentiste.

Ma l'asticella si è alzata quando nello Xinjiang, dal 2009 al 2014, si sono verificati attacchi terroristici attribuiti a islamisti o separatisti uiguri. Il governo centrale, spostando nella regione funzionari che hanno adottato il pugno di ferro, ha avviato un'intensa sorveglianza nella regione nordoccidentale resa possibile dallo sviluppo tecnologico: telecamere onnipresenti, cancelli di sicurezza negli edifici, forze armate ben visibili nelle strade, restrizioni al rilascio dei passaporti.

Negli ultimi anni sono emerse le accuse a Pechino di aver internato nei cosiddetti 'campi di rieducazione' almeno un milione di persone, in maggioranza uiguri, ma anche di effettuare sterilizzazioni e aborti "forzati" o di imporre "lavori forzati".

Dopo un'iniziale negazione, la Cina ha ammesso che i campi di detenzione sono invece "centri di formazione professionale" destinati a tenere gli abitanti lontani dall'estremismo religioso, e che ora sarebbero chiusi perché tutti gli "studenti" avrebbero "completato la loro formazione".

"Le accuse di pratiche ricorrenti di tortura o maltrattamenti, comprese le cure mediche forzate e le cattive condizioni carcerarie, sono credibili, così come le accuse individuali di violenza sessuale e di genere", si legge nel rapporto dell'Onu. "In sintesi - si legge nel documento - sulla base delle informazioni raccolte ed esaminate, è ragionevole concludere che un modello di detenzione arbitraria su larga scala si sia verificato nelle strutture VETC (Vocational Training and Employment Centres), almeno nel periodo che va dal 2017 al 2019, colpendo una parte significativa della comunità uigura nello Xinjiang".

Per quanto il documento non sembri contenere alcuna rivelazione rispetto a quanto era già noto sulla situazione nello Xinjiang, la sua pubblicazione è ritenuta importante perché le accuse a Pechino stavolta portano il sigillo dell'Onu. Nelle 48 pagine del rapporto non viene mai utilizzata la parola “genocidio”, adottata invece dal governo degli Stati Uniti.

La questione 'genocidio'

Sull'utilizzo della parola "genocidio", lo scorso anno l'Economist si era espresso negativamente. In un lungo articolo intitolato "'Genocide' is the wrong word for the horrors of Xinjiang (“Genocidio” è la parola sbagliata per descrivere gli orrori dello Xinjiang, ndr), la testata aveva sottolineato che l'utilizzo della parola "genocidio" non rappresenti quanto accade in Xinjiang, stando alle testimonianze raccolta. Tuttavia l'Economist, che non nega gli orrori in atto nella regione, precisa che l'uso improprio della parola possa legittimare altri paesi a superare la linea invalicabile (quale appunto il genocidio) oltre cui nessuno Stato dovrebbe andare, garantendo così paragoni con la Cina che, nonostante le sanzioni, continua a fare affari con i paese occidentali.

La risposta cinese al rapporto Onu

La Cina si è scagliata contro l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite per la pubblicazione del rapporto, continuando a ripetere giudizi negativi sul documento. L'ambasciatore cinese all'Onu, Zhang Jun, ha ribadito "di essere fermamente contrario al rapporto", mentre il portavoce della missione diplomatica cinese alle Nazioni Unite, Liu Yuyin bolla il documento come un "insulto e diffamazione della".

E sbandierando la narrativa dell'influenza statunitense, Liu considera il rapporto dell'Onu "basato sulla presunzione di colpevolezza, utilizza la disinformazione e le menzogne fabbricate dalle forze anti-cinesi come fonti principali, ignora deliberatamente informazioni autorevoli e materiali oggettivi forniti dal governo cinese". Liu, ha pubblicato in risposta un documento di 121 pagine dove si sottolinea la minaccia del terrorismo e la stabilità che il programma statale ha portato nel Xinjiang. Ma ha anche attaccato il modello statunitense.

Da Bruxelles arriva il plauso all'Alto commissario delle Nazioni Unite. Josep Borrell, l'Alto rappresentante per la politica estera europea, in una nota precisa che l'"Ue accoglie con favore la pubblicazione del rapporto" e si unisce "all'appello degli esperti delle Nazioni Unite che riferiscono al Consiglio per i diritti umani di monitorare, riferire e valutare attentamente la situazione dei diritti umani in Cina". Le Nazioni Unite hanno infatti invitato la comunità internazionale ad agire "con urgenza".