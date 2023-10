La strage al rave come il Bataclan, i racconti dei sopravvissuti: "Ci sparavano addosso"

L'attacco di Hamas al rave party vicino al confine con la striscia di Gaza, nel deserto del Negev, ha causato circa 250 vittime, con le immagini che hanno fatto il giro del mondo. Gli uomini armati hanno rapito un numero imprecisato di partecipanti all'evento. Alcuni sono riusciti a sfuggire nei modi più rocamboleschi e i loro racconti restituiscono l'immagine degli attimi di terrore vissuti in quegli istanti da chi si trovava al rave.

Che cosa è successo al rave: il video

Sabato, subito dopo l'alba, centinaia di uomini armati palestinesi hanno sfondato le barricate tra Gaza e Israele hanno attraversato i terreni agricoli nella zona di confine per poi raggiungere un festival, aprendo il fuoco sui partecipanti. "Fumo, fiamme e spari", ha detto Andrey Peairie, 35 anni, un sopravvissuto, come riportato dal New York Times. "Ho un background militare, ma non mi sono mai trovato in una situazione come questa".

Un video mostra una persona che viene colpita da un uomo con un fucile e poi rimane ferma. Un altro video verificato dal New York Times mostra membri di Hamas che si allontanano in motocicletta con una donna israeliana stretta in mezzo a loro, che urla mentre il suo ragazzo viene portato via a piedi, con il braccio tirato dietro la schiena.

"Ci sparavano addosso coi missili"

"Ci sparavano addosso con i missili", dice Yonathan Diller a "Mattino Cinque News", tra i superstiti dell'attacco di Hamas durante il rave party in Israele. "Alle sei e mezza sono iniziati a pioverci i missili addosso - ha detto -. Noi siamo scappati in macchina, siamo andati vicini al fiume perché pensavamo di riuscire a salvarci".

"Non sapevamo esattamente cosa stesse accadendo - ha spiegato -, siamo riusciti poi a scappare a piedi perché abbiamo capito che con la macchina non era possibile. Quelli che sono rimasti dietro o sono morti oppure sono stati portati via a Gaza. Nessuno aveva capito che erano dei terroristi - ha proseguito nel suo racconto -, abbiamo camminato per quattro o cinque ore nel deserto dove c'erano tremila persone, siamo fuggiti sotto il sole, senza acqua e siamo arrivati stremati nel primo paesino dove ci hanno raccontato tutto".

Yonathan ha raccontato la storia di una ragazza che, ha poi scoperto, non avercela fatta. "Era vicino alla mia macchina - ha detto -, non so perché non sia riuscita a scappare. Probabilmente sono stato più fortunato di lei e basta". Ora il ragazzo ha deciso di arruolarsi: "Abbiamo bisogno di più persone per combattere e - aggiunge -, se siamo tanti e facciamo vedere di essere forti vinciamo".

"Nascosti in un albero di avocado per 9 ore"

Nove ore nascosto tra alberi di avocado, i terroristi con i kalashnikov imbracciati tanto vicini da sentire i loro discorsi. Un messaggio alla famiglia, che pensava essere l'ultimo, per esprimere l'amore che provava per loro. E poi la fuga, scortato dai soldati israeliani, attraverso una strada disseminata di cadaveri di civili fino a una località sicura. È il racconto che il 23enne Elay Karavani fa ad Adnkronos.

''Tutto è iniziato sabato notte, verso l'una, siamo arrivati al luogo del festival'', racconta. ''All'improvviso alle 6 e 30 circa, la musica si è fermata e qualcuno ha preso il microfono e ha detto 'colore rosso', che significa che ci sono dei razzi in arrivo''.

A quel punto, ricorda Elay, ''volevamo scappare, così io e il mio amico siamo andati verso la macchina, ma abbiamo aspettato altri due amici che venivano con noi. Dopo circa 10 minuti li abbiamo visti, ma c'era un'enorme fila di macchine che cercavano di scappare, quindi abbiamo deciso che era meglio e più sicuro rimanere fuori dall'auto tra le dune e aspettare finché l'allarme non fosse finito''.

Gli spari continuavano senza sosta, tanto che Elay ha deciso di mandare ''un messaggio alla mia famiglia per dire loro che li amo, qualunque cosa accadesse. Pensavo che la nostra fine fosse vicina''. Ancor più quando, dopo circa mezz'ora, ''abbiamo sentito dei passi vicino a noi e persone che parlavano arabo. Abbiamo visto quattro-cinque terroristi a cinque metri da noi. Quindi abbiamo deciso di scappare dalla parte opposta il più velocemente possibile''.

In quegli istanti Elay ha perso due suoi amici. "Siamo rimasti nascosti sotto un albero di avocado, per circa 9 ore. Dopodiché una squadra di cinque soldati è arrivata e ha urlato il nome di uno di noi. Siamo usciti. Abbiamo guidato per circa 40 minuti finché non siamo arrivati in un luogo sicuro. Tutto il percorso era pieno di cadaveri di civili uccisi nelle loro auto, ambulanze, agenti di polizia, soldati e cittadini che cercavano di nascondersi nei rifugi. Finalmente sono arrivato a casa alle 20'', ma ''non potrò mai dimenticare quello che ho vissuto''.

