Bambino di 5 anni caduto nel pozzo: è corsa contro il tempo

Corsa contro il tempo. Per il terzo giorno consecutivo i soccorritori nel nord del Marocco stanno scavando freneticamente per raggiungere un bambino di 5 anni intrappolato in un pozzo profondo 32 metri. Il ragazzo è bloccato nel pozzo, situato nel villaggio settentrionale di Ighran, nella provincia marocchina di Chefchaouen, da martedì sera. Ci è caduto dentro mentre giocava nella zona. I soccorritori sono riusciti a portargli ossigeno e acqua e hanno ricevuto una risposta da lui.

I soccorritori - secondo l'agenzia di stampa ufficiale MAP - hanno usato cinque bulldozer per scavare una buca parallela al pozzo nel tentativo di raggiungere il ragazzo, identificato come Rayan e finora avrebbero raggiunto i 19 metri. Il terreno roccioso sta rallentando i lavori.

"Sono riuscito a comunicare con il bambino e gli ho chiesto se poteva sentirmi. C'è stata una risposta. Ho aspettato un minuto e ho visto che ha iniziato a usare l'ossigeno", ha detto a 2M il volontario della Mezzaluna Rossa Imad Fahmy.

Migliaia di marocchini si sono rivolti ai social media per esprimere la loro solidarietà al ragazzo e alla sua famiglia. L'hashtag #SaveRayan è di tendenza da ore in Marocco e i post su Twitter hanno attirato l'attenzione globale sugli sforzi di salvataggio. I genitori del piccolo sono sotto shock.

Chefchaouen: Diggers are racing against time to save Ryan, a five-year-old boy who survived after falling down a 100ft well shaft in #Morocco, but who has now been stuck underground for more than 40 hours. Well-Camera confirms that he is still alive. #SAVERAYAN #stayaliveryan pic.twitter.com/cHD2RwE6VY