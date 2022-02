Rayan, oggi i funerali del bimbo morto nel pozzo: cordoglio da tutto il mondo

I funerali di Rayan, il bambino di cinque anni morto poco dopo essere estratto da un pozzo dove era caduto cinque giorni prima nel Marocco settentrionale, avranno luogo oggi, lunedì. Lo ha riferito alla France Presse Abderrahim Bouzza, deputato della provincia di Chefchaouen dove si trova il villaggio teatro della tragedia. Non è filtrata alcuna conferma ufficiale di una possibile autopsia, che sarebbe secondo alcuni quotidiani marocchini all'origine del ritardo nelle esequie: nella tradizione musulmana, infatti, i funerali si svolgono subito dopo il decesso. Il corpo senza vita del bambino sarebbe stato trasportato all'ospedale militare di Rabat.

Per l'evento luttuoso è giunto "una pioggia" di messagli di cordoglio, da papa Francesco al presidente francese Emmanuel Macron allo sceicco Mohammed bin Rachid al-Maktoum di Dubai. Il re del Marocco, Mohammed VI, aveva telefonato ai genitori di Rayan nella serata di ieri. Centinaia di migliaia di persone hanno seguito, in diretta televisiva o su internet, la scena dei soccorsi dove per cinque giorni si è tentato di salvare il bambino. Sabato sera i soccorritori avevano raggiunto il bambino, attorno all'uscita del pozzo si erano radunate migliaia di persone. La notizia della morte, giunta pochi minuti dopo che il bambino era stato estratto dal pozzo, ha suscitato grande emozione in tutto il mondo.