Razzi dal Libano su Israele, tensione altissima dopo i raid alla moschea di al-Aqsa

Continua a salire la tensioni in Medio Oriente, in una pericolosa escalation dopo le incursioni della polizia israeliana ieri a Gerusalemme nella moschea di al-Aqsa, terzo luogo più sacro dell'islam. Decine di razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele, che ha risposto con raffiche di artiglieria transfrontaliera. L'esercito di Tel Aviv ha dichiarato che 34 razzi sono stati lanciati verso il confine, cinque sono atterrati all'interno del Paese e la maggior parte degli altri sono stati abbattuti dal sistema di difesa Iron Dome. Si tratta del maggior numero di razzi lanciati dal Libano dalla guerra del 2006 contro la milizia sciita di Hezbollah, durante la quale furono lanciati migliaia di colpi.

I razzi hanno causato danni a diversi edifici e veicoli e hanno innescato diversi incendi. Diverse città del nord di Israele hanno dichiarato che stavano aprendo rifugi antiatomici pubblici e che gli ospedali erano in stato di emergenza. Nessun morto al momento e a quanto pare solo un uomo avrebbe riportato lievi ferite da schegge. Non è stata rivendicata alcuna responsabilità, ma tre fonti della sicurezza hanno affermato che le fazioni palestinesi nel Paese sarebbero ritenute responsabili dell'attacco. Una fonte di Hezbollah ha dichiarato alla rete Al-Arabiya di non essere dietro al lancio di razzi. L'attacco è avvenuto proprio mentre Ismail Haniyeh, capo del gruppo islamista Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, era in visita in Libano. Non ci sono stati commenti immediati né da parte dell'esercito libanese né di Hezbollah. In una dichiarazione scritta, la forza di pace delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) ha descritto la situazione come "estremamente grave" e ha invitato alla moderazione. Il capo della missione, Aroldo Lázaro Sáenz, è in contatto con le autorità di entrambe le parti.

La tensione nella regione è cresciuta dopo che la polizia israeliana si è scontrata con i palestinesi all'interno del terzo sito più sacro dell'Islam, scatenando uno scambio di razzi e attacchi aerei con i terroristi di Gaza, con il timore di un'ulteriore escalation. L'atto è stato fortemente condannato da tutto il mondo arabo e gli scontri che ne sono seguiti hanno sollevato il timore di un conflitto più ampio. Scontri simili due anni fa sono sfociati in una sanguinosa guerra di 11 giorni tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza. "Hezbollah denuncia con forza l'assalto condotto dalle forze di occupazione israeliane contro il complesso della Moschea di al-Aqsa e i suoi attacchi ai fedeli", aveva dichiarato la milizia sciita, che ha forti legami con Hamas, dopo gli incidenti. "Hezbollah proclama la sua piena solidarietà con il popolo palestinese e i gruppi di resistenza, e si impegna a stare al loro fianco in tutte le misure che prenderanno per proteggere i fedeli e la Moschea di al-Aqsa e per dissuadere il nemico dal continuare i suoi attacchi", aveva detto il gruppo.

Con Israele che celebra anche la festività della Pasqua, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza. "Nessuno deve metterci alla prova, prenderemo tutte le misure necessarie per difendere il nostro Paese e il nostro popolo", ha dichiarato il ministro degli Esteri Eli Cohen su Twitter. Parlando da Gaza, Mohammad Al-Braim, portavoce dei Comitati di resistenza popolare palestinesi, ha elogiato il lancio di razzi dal Libano, senza però rivendicarne la responsabilità. "Nessun arabo e nessun musulmano rimarrebbe in silenzio mentre (al-Aqsa) viene razziata in modo così selvaggio e barbaro senza che il nemico paghi il prezzo della sua aggressione", ha detto.

L Spianata delle Moschee, su cui si erge la moschea di al-Aqsa, è sotto il controllo del Regno hashemita di Giordania che ne garantisce lo status quo. Gli ebrei la chiamano il Monte del Tempio, ed è il loro sito più sacro e venerato in quanto sede di entrambi gli antichi templi biblici. Secondo i patti agli ebrei è concesso il diritto di visitare il luogo purché rispettino i sentimenti religiosi dei musulmani e si comportino in modo decoroso, ma non possono pregare. Il Muro del pianto invece, che si trova proprio sotto la spianata delle Moschee, rimane il loro luogo di preghiera esclusivo.