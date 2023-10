Razzo su base della missione Onu in Libano, Crosetto: "Se servirà rientro dei soldati italiani"

Un razzo ha colpito il quartier generale della missione dell'Onu Unifil a Naqoura, nel sud del Libano. "Stiamo lavorando per verificare da dove è stato lanciato. I nostri 'caschi blu' non erano nel sito al momento, fortunatamente nessuno è stato ferito", si legge in un comunicato. La missione dell'Onu a cui prendono parte anche 1103 militari italiani denuncia inoltre "un intenso scambio di fuoco" oggi in diverse zone della Linea Blu fra i territori libanesi e Israele.

"La situazione resta quella di questi giorni, si tratta di un missile deviato, che non ha causato alcun danno. Non era un missile lanciato sulla base. Ma la situazione rimane grave", ha detto all'Adnkronos il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a proposito del razzo che ha colpitola base. L'esponente di Fratelli d'Italia assicura che il suo ministero e il governo "mantengono la situazione sotto controllo, monitorando ogni minuto l'evolversi delle cose. E qualora ci fossero pericoli come quelli ieri hanno determinato la mia scelta di far rientrare in Italia i carabinieri della missione di addestramento di stanza a Gerico, verrà fatta la stessa cosa".

"Se i nostri contingenti fossero in pericolo la scelta sarebbe scontata, anche perché i nostri militari sono lì, in Libano, con regole di ingaggio molto chiare che non prevedono né la preparazione né l'attrezzatura per qualcosa di diverso da Unifil, che è un'operazione di monitoraggio", ha osservato il titolare della Difesa.

Intanto continuano gli scambi a fuoco alla frontiera tra l'esercito israeliano e il gruppo politico-militare Hezbollah. Il movimento armato sciita ha recentemente sparato nove missili, a cui le forze di Tel Aviv hanno risposto con colpi d'artiglieria. Come riferisce l'emittente Aljazeera, i colpi sono sporadici ma stanno "aumentano in modo costante", e si teme per le città israeliane, verso cui finora non è arrivato nulla. Anche la decisione di Israele di chiudere 4 chilometri dal confine col Libano secondo gli analisti è il segnale di una possibile escalation.

