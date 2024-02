Re Carlo ha il cancro: l'annuncio di Buckingham Palace

Re Carlo III è affetto da una forma di cancro. A comunicarlo è Buckingham Palace attraverso una nota ufficiale. La diagnosi, si apprende, arriva in seguito a un trattamento al quale il sovrano 75enne è stato sottoposto per un ingrossamento benigno della prostata.

Tuttavia, come confermato alla Reuters da una fonte della famiglia britannica, si esclude che il tumore sia alla prostata.

"Terapie già iniziate, rinviati gli impegni pubblici"

"Durante il recente intervento ospedaliero del re per un ingrossamento benigno della prostata, è stata notata un'altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro": così Buckingham Palace ha comunicato al mondo che re Carlo è affetto da un tumore. Il re, infatti, è stato dimesso dalla London Cinic il 29 gennaio dopo aver subito un intervento per l'ingrossamento della prostata. Durante il trattamento è stato notato "un separato motivo di preoccupazione" e successivi test hanno identificato una forma di tumore della quale non è stata resa nota l'esatta natura

Re Carlo III continuerà a seguire gli affari di Stato, mentre si sottoporrà alle cure per il tumore che gli è stato diagnosticato, ha riferito Buckingham Palace. Ciò significa che il 75enne sovrano continuerà a esaminare i dispacci del governo e firmare i documenti ufficiali. Sono invece rinviati tutti gli impegni in pubblico. "Sua maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo - si legge - Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto. Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile", si apprende dal comunicato, condiviso anche sulla pagina Instagram ufficiale della famiglia reale.

Il sovrano verrà curato in clinica a Londra come paziente esterno. Carlo è tornato oggi a Londra da Sandringham, nel Norfolk, per iniziare il trattamento medico. In serata è tornato alla sua residenza, ha riferito il palazzo.

"Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica verso tutti coloro che in tutto il mondo sono affetti da cancro", si legge infine nel comunicato, che non specifica il tipo di tumore diagnosticato al sovrano.

Il primo ministro Rishi Sunak ha prontamente augurato a "Sua Maestà una completa e rapida guarigione. Non ho dubbi che tornerà in piena forza in poco tempo e so che l’intero Paese gli augurerà ogni di riprendersi", ha dichiarato. Secondo la Bbc, Harry volerà a Londra dalla California per vedere il padre.

Il re è stato visto per l'ultima volta in pubblico a Sandringham nella giornata di domenica 4 febbraio, quando ha partecipato a una funzione religiosa. Secondo il Guardian, si è trattato della prima apparizione da quando è stato dimesso dalla clinica di Londra per il trattamento alla prostata.