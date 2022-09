Carlo è diventato re: "Seguirò l'esempio di mia madre, grazie anche a Camilla"

Carlo III, "Dio salvi il re". Alle 11:00 ora italiana il figlio della Regina Elisabetta II è stato proclamato ufficialmente Re del Regno Unito nel Palazzo di Saint James, a Londra. Ieri sera c'è stato il primo discorso alla Nazione.

Alla erano presenti la moglie Camilla, regina consorte, e il principe William, il figlio maggiore che adesso è il prossimo erede al trono e che è diventato principe di Galles, titolo che prima aveva suo padre.

La proclamazione di Carlo III

L'incoronazione avverrà quando il lutto sarà finito, ma oggi in diretta tv Carlo Filippo Arthur George è stato formalmente proclamato re del Regno Unito con i nome di Carlo III. La cerimonia si è svolta negli appartamenti di St James, nel complesso di Buckingham Palace, dall'Accession Council l'istituzione certifica la successione tra un monarca e un altro e che si riunisce solo in questa occasione.

A due giorni dalla morte di Elisabetta II, suo figlio, 73enne, è diventato re dopo anni di attesa. A presenziare alla cerimonia la premier britannica Liz Truss ed anche alcuni ex premier come Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown e Tony Blair.

Il discorso di Carlo III

La prima parte della cerimonia è avvenuta non alla presenza di Carlo III, che arriverà solo nella seconda parte del rito di passaggio durante la quale farà il su secondo discorso: "Lord, signori e signore è mio io triste dovere annunciare la morte della mia cara madre, la regina. So quanto profondamente tutta la Nazione e posso dire tutto il mondo siete solidali con me nella terribile perdita che stiamo vivendo, la più grande consolazione è sapere la grande solidarietà espressa da tante persone nei confronti di mia sorella e ai miei fratelli e questo deve essere esteso a tutta la mia famiglia. Mia madre ha dato un esempio di una amore lungo una vita e di un altruismo di servizio il regno di mia non ha precedenti nella sua durata, nella sua devozione e nel suo impegno".

Anche piangendo noi ringraziamo per questa vita fedele, io sono profondamente consapevole di questa eredità e dei doveri e delle pesanti responsabilità della sovranità che adesso sono stati trasferiti a me. Nell'assumente queste responsabilità io lotterò per seguire l'esempio ispiratore di mia madre stabilito nel rispettare la costituzione, il governo e nel cercare la prosperità di queste isole e dei regni e territori del Commonwealth". "E in questo fine io so che sarà aiutato dall'affetto delle persone che sono chiamato a guidare e sarò guidato dal consiglio dei parlamentari, in tutto questo io sarò profondamente incoraggiato dal costante sostegno della mia amata moglie". "Portando avanti il compito al quale adesso dedicherò il resto della mia vita. Io prego per l'aiuto e la guida di Dio onnipotente".

Carlo III ha quindi giurato come nuovo sovrano e ha firmato le due copie che confermano l'avvenuto giuramento come nuovo re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth.

L'annuncio dal balcone di re Carlo III

Al termine della seconda fase della proclamazione c'è stato l'annuncio, dell'araldo, della proclamazione del Re dal balcone del palazzo di Saint James. Dopo tale annuncio sono iniziati gli spari di cannone (41, per la precisione), la musica delle trombe e la cerimonia delle Guardie reali che hanno urlato "hip-hip hurrà" su stimolo dell'araldo.

Questa sarà una giornata ricca di incontri per Carlo III alle 15:00 ora italiana, incontrerà arcivescovo Canterbury, alle 15:30 il primo ministro e i membri dei ministeri più importanti dell'esecutivo, alle 16:00 il leader dell'opposizione laburista, poi il decano di Westminster.