Re Carlo III ricorda la Regina in un discorso alla nazione: "Al vostro servizio per tutta la vita"

"Mia madre è stata una fonte un'ispirazione per me e la mia famiglia". Il volto provato e la voce pacata di chi affronta con compostezza il dolore di aver perso una madre e una monarca. Re Carlo III si rivolge alla nazione britannica e al Commonwealth nel suo primo discorso (preregistrato nel salotto blu di Buckingham palace, lo stesso dove la madre ha pronunciato molti dei suoi messaggi natalizi) da monarca, consapevole di portare sulle spalle il peso dell'eredità di Elisabetta II, la regina scomparsa ieri 8 settembre all'età di 96 anni, dopo 70 anni di lungo regno.

Il ricordo di Elisabetta II e l'impegno come monarca

"Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore". Con queste parole Re Carlo si rivolge ai suoi sudditi in un momento di dolore condiviso, rivolgendo un ultimo saluto alla monarca e madre per la devozione avuta fino all'ultimo giorno della sua vita. Carlo ha parlato della Regina scomparsa ieri come della sua "amata madre" e ne ha messo in rilievo "lo spirito di servizio" e "la devozione" al suo dovere, ma anche il suo "calore" umano".

La regina Elisabetta "ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gioia e tristezza", ha detto Re Carlo, ricordando come Elisabetta II abbia rappresentato il senso di unità della Casa Reale di fronte ai cambiamenti storici e culturali della Gran Bretagna e del mondo intero. E nel rivolgere un invito ai sudditi per mantenere "saldi e costanti i nostri valori", Re Carlo ha consolidato il suo impegno: "Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita".

"Nella devozione della Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finché sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore". Così Carlo III, con semplici ma precise parole, ha rievocato il discorso pronunciato da Elisabetta II quando era ancora principessa, quando il 15 aprile 1947 si era rivolta dall’altra parte del mondo, a Capetown, in Sudafricain, all'Impero britannico: "Dichiaro innanzi a tutti voi che la mia intera vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della grande famiglia imperiale alla quale tutti apparteniamo". Fu un vero e proprio atto di giuramento alla Corona e al Paese quello che la ventunenne Elisabetta fece via radio.

Re Carlo si è impegnato nel suo discorso anche a "servire" la monarchia e i popoli legati alla corona britannica, e a farlo "con lealtà" qualche che siano la fede o le convinzioni. Nello stesso tempo ha sottolineato il suo "profondo radicamento", pure ereditato dalla madre, nella fede della Chiesa cristiana anglicana, confessione di cui i sovrani di casa Windsor sono nominalmente a capo.

Il suo impegno nel volontariato

Carlo III, nel discorso breve ma denso di significato, rimarca così il suo ruolo di traghettatore della monarchia, in un periodo difficile per l'intera Gran Bretagna, senza però nascondere che la "mia vita cambierà", e per questo non gli sarà più possibile dedicare molto tempo alle charities, "ma so che il lavoro proseguirà nelle mani salde degli altri filantropi". E' il suo auspicio affinché le attività di volontariato a cui si è dedicato per quasi la sua intera vita vadano avanti.

Carlo III, che sale sul trono all'età di 73 anni, ha trascorso una vita nell'attesa di divenire il monarca, all'ombra di una Regina che ha guidato la Casa Reale per 70 anni. Ed è proprio all'amata madre che il Re si è rivolto con parole di profondo amore, ringraziandola per "il tuo amore e per la devozione nei confronti della nostra famiglia e di quelle delle nazioni che hai servito in questi anni".

Il nuovo monarca ha poi reso omaggio all'altra donna al centro della sua vita: la sua "cara moglie" Camilla, la cui presenza ha scosso la Casa Reale e il matrimonio tra Carlo e Diana. Il Re è certo di contare "sull'amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo". Parole che esprimono l'esigenza di ottenere una stabilità a Buckingham Palace, ma soprattutto l'intenzione di suscitare rispetto e devozione dei sudditi verso la nuova Regina consorte.

E ancora, le parole rivolte ai figli, William e Harry. Carlo, ormai Re, ha ceduto il suo ruolo di Principe del Galles a William, suo primogenito e nuovo erede al trono, e a Kate, divenuta Principessa di Galles: il titolo è stato usato l'ultima volta dalla madre di William, Diana, quando era sposata con Carlo (anche Camilla lo era tecnicamente, ma non ha mai usato il titolo per evitare l'associazione con Diana).

Ma Carlo non ha messo nell'ombra il secondogenito Harry, trasferitosi negli Stati Uniti dopo dissapori nella famiglia reale. "Esprimo il mio amore per il principe Harry e per Meghan, mentre continuano a costruire la loro vita oltreoceano". E infine, l'ultimo saluto personale e reale a Elisabetta II, emblema di un secolo breve.