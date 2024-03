Fake news sulla morte di re Carlo: Londra smentisce i media russi

"Il sovrano continua a svolgere regolarmente i suoi impegni". Così Buckingham Palace risponde alla fake news della morte di re Carlo III che in queste ore sta circolando sul web e su alcuni media russi e ucraini. Secca la smentita di Londra: "Le notizie sulla morte di Re Carlo III sono false", ha scritto in l’ambasciata inglese in Ucraina sul suo profilo X, con un messaggio evidenziato su sfondo rosso in ucraino e in inglese. Sky News Uk invece parla di voci circolate su basi del tutto aleatorie e senza il minimo riscontro.

Contattato dall’agenzia russa Tass Buckingham Palace riferisce che re Carlo "continua a svolgere i suoi impegni istituzionali e privati", incluse le udienze settimanali del mercoledì con il primo ministro Rishi Sunak. Il sovrano, al quale a febbraio è stato diagnosticato un cancro per cui è sottoposto a cure, negli ultimi giorni è apparso più volte in salute in alcune foto e video.

Secondo alcuni la notizia sarebbe stata diffusa per sfregio da Mosca dopo che il ministro degli Esteri inglese, David Cameron, ha definito "non democratica" la rielezione di Putin.