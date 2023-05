È di nuovo record di esecuzioni nel mondo (e mancano i dati dalla Cina)

Sono almeno 883 le esecuzioni avvenute nel corso del 2023 in tutto il mondo. Una cifra record per gli ultimi cinque anni, con un incremento delle vittime superiore al 50% rispetto al 2021. Questo è quanto si legge nel rapporto annuale di Amnesty International, secondo cui tra i principali carnefici ci sono Arabia Saudita, Egitto e Iran, ma mancano all’appello "migliaia" di uccisioni ordinate dal governo cinese.

Secondo il report pubblicato dalla ong, lo scorso anno ha vissuto un incremento delle esecuzioni che non si vedeva da tempo. Se nel 2021 sono stati almeno 579 i morti per pena capitale, questo numero è cresciuto esponenzialmente nell’anno successivo, superando le 880 vittime. Un incremento vertiginoso del 53% che ha portato Agnès Callamard, segretario generale di Amnesty International, a parlare di "insensibile disprezzo per la vita umana".

Circa il 90% di queste esecuzioni sono avvenute tra Egitto, Arabia Saudita e Iran, afferma il rapporto. Tra queste, molte sono seguite alla commissione di reati "non letali", legati allo spaccio di droga, ed altre sono state comminate nei confronti di minori, in violazione del diritto internazionale. Tra i principali carnefici, l’Egitto è stato l’unico a far registrare un calo rispetto all’anno precedente, con 24 persone giustiziate rispetto alle 83 del 2021. Mentre in Arabia Saudita il numero di pene capitali eseguite si è triplicato, toccando le 196 vittime – di cui 81 uccise in un singolo giorno. Questo inasprimento della giustizia è coinciso con una prolungata repressione del dissenso che ha interessato tutto il regno autoritario di re Salman e del principe ereditario, Mohammed bin Salman, saliti al potere nel 2015. Dalla presa del trono le esecuzioni nel Paese hanno registrato un incremento pari all’82%.

La risposta di Riyad non si è fatta attendere: "Come molti altri Paesi, l’Arabia Saudita include la pena di morte come forma di giustizia punitiva per i crimini più eclatanti", ha affermato il governo in una dichiarazione rilasciata al New York Times. Una larga crescita delle esecuzioni si è avuta anche in Iran, dove la crescita ha superato l’83% rispetto al 2021. Secondo il rapporto della ong, qui almeno cinque minori sarebbero stati uccisi per impiccagione o lapidazione. Secondo il codice penale iraniano qualunque maschio sopra i 15 anni e qualunque femmina sopra i 9 è passabile di condanna a morte.

Alla cifra elevatissima hanno contribuito anche Paesi quali Kuwait e Myanmar, dove l’incremento di morti per pena capitale è stato significativo, così come nella Striscia di Gaza. All’appello, sempre stando a quanto rilevato da Amnesty International, mancherebbero gli esatti numeri delle pene capitali eseguite in Cina. In questo caso la poca trasparenza ha permesso a Pechino di ritagliare dal totale finale "migliaia" di vittime.

L’aumento globale è stato in parte contrastato da molteplici segnali che vanno nella direzione opposta. Diversi governi di tutto il mondo si sono allontanati dalla pratica della pena capitale, tra cui la Repubblica Centrafricana, Papua Nuova Guinea e Sierra Leone, che l’hanno abolita per ogni forma di reato. Nelle Americhe continuano ad essere solamente gli Usa a giustiziare delle persone. Nel 2022 le esecuzioni sono state 18, il numero più basso per la nazione dal 1991. Secondo quanto riporta Death Penalty Information Centre, un gruppo che si oppone alla pena capitale oltreoceano, nel Paese il consenso verso questa forma di giustizia è calato rispetto a qualche anno fa.

Tuttavia, secondo le Nazioni Unite il 2023 conta già almeno 209 vittime solamente in Iran, una media di 10 a settimana per quello che si sta rivelando il "massimo esecutore al mondo", come dichiarato da Volker Türk, a capo della sezione Diritti umani all’Onu.