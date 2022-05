"Carlo sul trono d'Inghilterra": che cosa succede alla Regina Elisabetta

Per la prima volta dal 1963 la regina Elisabetta II oggi non sarà a Westminster per leggere il cosiddetto Queen's Speech, il programma del governo britannico, in occasione dell'inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione parlamentare. La sovrana 96enne sarà sostituita dall'erede al trono Carlo. Buckingham Palace precisa che la decisione è stata presa su raccomandazione dei medici, per ragioni precauzionali: raccomandazione che Sua Maestà ha accolto "con riluttanza".

La regina Elisabetta II aveva saltato la cerimonia solo due volte, nel 1959 e nel 1963, in entrambi i casi per questioni relative alle proprie gravidanze. Ad aprire i lavori del Parlamento saranno il principe Carlo, accompagnato dalla moglie Camilla, e il suo primogenito, il principe William. Il discorso inaugurale sarà letto da Carlo. Il trono della regina resterà vuoto.

L’ufficio della regina ha annunciato che fino a lunedì sera Elisabetta II aveva sperato di poter partecipare all’evento: è stata però costretta ad annullare alcuni impegni pubblici previsti per questi giorni, tra cui quello al Parlamento, a causa di "occasionali problemi di mobilità".