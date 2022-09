Morte regina Elisabetta: cosa succede oggi e nei prossimi giorni tra lutto e funerali

Dopo la morte, avvenuta ieri, della regina Elisabetta II, la giornata odierna nel Regno Unito sarà scandita da una serie di eventi ufficiali e semi-ufficiali programmati nell'ambito della procedura prevista per la morte del regnante. Il periodo di lutto durerà fino ai funerali. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. Tra qualche giorno il corpo della regina sarà trasferito da Balmoral a Edimburgo - dove sarà esposta per 24 ore nella cattedrale di St Giles - e da lì a Londra.

Quando saranno i funerali della regina Elisabetta

Oggi avverranno i passi formali dell'accessione al trono del nuovo re, Carlo III. Il Consiglio di Accessione si riunirà la mattina a palazzo St. James e il nuovo re sarà proclamato dal balcone. Carlo terrà un discorso e incontrerà il primo ministro, il governo, il capo dell'opposizione, l'arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.

Nel D-Day+2, la bara della Regina lascerà il castello di Balmoral e verrà trasportata nel palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, sua residenza ufficiale in Scozia. Il giorno successivo, D-Day+3, vi sarà una processione dal palazzo verso la cattedrale di St. Giles, dove è previsto una cerimonia religiosa, presente la famiglia reale. Successivamente la cattedrale rimarrà aperta al pubblico per 24 ore per permettere di rendere omaggio alla bara, anche se la vera camera ardente sarà a Londra. Il nuovo re Carlo, che avrà già ricevuto le condoglianze dal parlamento di Westminster, le riceverà anche dal primo ministro e il parlamento scozzesi.

Nella serata del D-Day+4, la bara della Regina verrà trasportata in treno fino a Londra, dove arriverà il giorno successivo. Quel giorno, Carlo III sarà in Irlanda del Nord per le condoglianze ufficiali e una messa alla cattedrale di Belfast. Nei giorni successivi Carlo andrà anche in Galles. Il D Day+5, la bara verrà trasportata a Buckingham Palace. Da qui verrà trasferita a Westminster Hall, dove è prevista la camera ardente aperta 23 ore al giorno fino al funerale di stato, che si terrà il D Day+10 a Westminster Abbey. Tutto il paese osserverà due minuti di silenzio. La regina verrà poi sepolta nella cappella reale, a Windsor.

Ecco un agile schema degli appuntamenti attesi oggi e nei prossimi giorni:

Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno soggiornato a Balmoral ieri sera, ma oggi si recheranno a Londra dove il nuovo monarca avrà un'udienza con la prima ministra, Liz Truss.

Conferma dei piani per la cerionia funebre: è probabile che il re incontrerà il conte maresciallo Edward Fitzalan-Howard, duca di Norfolk, che è responsabile del funerale della regina, per approvare il programma per i prossimi giorni.

Lutto nazionale: il governo confermerà la durata del lutto nazionale, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 giorni - secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ap - da qui al giorno dopo il funerale della regina.

Il governo dovrebbe annunciare che il giorno del funerale sarà un giorno festivo.

Lutto di corte: il re dovrebbe decidere la durata del lutto reale per i membri della famiglia reale. Dovrebbe durare un mese

Le bandiere britanniche sugli edifici reali saranno tutti a mezz'asta. Le campane suoneranno all'Abbazia di Westminster, alla Cattedrale di St Paul e al Castello di Windsor. Le chiese sono invitate a suonare le campane in tutta l'Inghilterra a mezzogiorno.

Un colpo per ogni anno di vita della regina verrà sparato ad Hyde Park e in altre stazioni.

Il discorso televisivo del re Carlo III: il nuovo sovrano farà un discorso televisivo alla nazione, che dovrebbe preregistrare, in prima serata. Renderà omaggio alla regina e confermerà il suo impegno al servizio come nuovo sovrano.

Il primo ministro e altri membri del governo dovrebbero partecipare a una commemorazione pubblica a St Paul's, nel centro di Londra.

La morte della regina Elisabetta sui giornali italiani

La regina Elisabetta raccontata da chi ci ha vissuto vicino per decenni. "Sapeva rompere il ghiaccio come nessuno". E ancora: "Se la guardavi negli occhi, sì, riconoscevi il suo humour inconfondibile. E soprattutto, trattava tutti allo stesso modo". All'indomani dell'annuncio della morte della regina Elisabetta II, il segretario e portavoce per oltre un decennio Richard Winston "Dickie" Arbiter dalle pagine di Repubblica offre un ritratto della sovrana personale.

L'annus horribilis della monarca, il 1992, quando furono il divorzio della figlia Anna, la pubblicazione della biografia di Diana, un rogo al Castello di Windsor e il terzogenito Andrea si separò da Sarah Ferguson: "Fu l'anno più difficile per lei, più degli ultimi con gli scandali di Andrea e la fuga di Harry e Meghan. E un'altra cosa più complicata fu gestire William e Harry dopo la morte di Diana. Ma ce la facemmo". Dopo la morte di Diana, moglie dell'attuale re Carlo III, "a Buckingham Palace si viveva una certa esasperazione. La accusarono di non essere triste, ma si è comportata allo stesso modo quando spirarono sua sorella, sua madre o persino Filippo". I tratti che sottolinea di lei sono "la stabilità, il suo equilibrio, il suo pragmatismo. Qualcuno ha detto in passato 'la regina è cambiata'. No. Elisabetta II non cambiava mai. Al massimo si adattava".

Lo storico Donald Sassoon, ospite del Festival della Letteratura di Mantova, sottolinea sulla Stampa che il suo regno era fondato sul "no comment": "Non si è mai espressa su niente, in fondo. Questa è stata la sua forza. Non sappiamo di lei se le piacessero più i laburisti o i conservatori, se fossea favore della Brexit o contro (forse l'aveva detto ai suoi intimi), cosa pensasse degli americani. Anche sulla fine dell'impero non ha mai espresso un'opinione". "Lei era certamente prigioniera della parte, e ha fatto il suo mestiere benissimo - aggiunge - non prendere posizione, sorridere, agitare la manina. È rimasta popolare perché non ha mai fatto un passo falso".

Dalle pagine del Corriere è il direttore esecutivo dell'Economist, Daniel Franklin, a raccontare l'eredità lasciata dal lungo regno di Elisabetta II: "Ci sono almeno tre elementi fondamentali: l primo è la straordinaria lunghezza del suo regno, il più lungo di sempre per il Paese che rivela l'eccezionale capacità della Regina nell'aver saputo assicurare stabilità in un tempo di cambiamento epocale. In secondo luogo, la storia terrà conto del fatto che Elisabett, pur non sempre senza difficoltà e con l'aiuto di altri, principalmente il marito Filippo, ha saputo modernizzare la monarchia in molti modi, dal permettere alle telecamere della televisione di entrare a palazzo, al pagamento delle tasse, fino all'apertura di Buckingham Palace al pubblico. Terza legacy, l'essere stata il simbolo del principio evidenziato dalla serie The Crown: la capacità di mettere il dovere, legato al suo ruolo, davanti a qualsiasi altra cosa". E ora come sarà il passaggio al regno di Carlo III? "La successione di Carlo sarà morbida. Adesso ci attende un periodo di lutto profondo per il Paese. Re Carlo III inizierà comunque con simpatia e benevolenza. La continuità sarà la sua strategia".