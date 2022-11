Il Regno Unito contro i migranti albanesi: "Boom di arrivi clandestini legato a criminalità"

È scontro diplomatico sull'asse Londra-Tirana dopo le accuse della nuova ministra degli Interni britannica, Suella Braverman, che ha segnalato l'aumento anomalo degli arrivi di migranti clandestini albanesi nel Regno Unito attraverso la Manica, passati dai circa 800 del 2021 ai quasi 12mila di quest'anno. Per Braverman, il motivo di questa crescita esponenziale sarebbe legato alla presenza della mafia albanese nel Paese, che oltre al mercato della droga avrebbe allargato le sue attività al traffico di esseri umani. Accuse che non sono piaciute al premier albanese Edi Rama, che su Twitter si è scagliato contro quella che ha definito una "retorica del crimine" da parte del governo britannico volta usare i suoi concittadini come capri espiatori per nascondere il fallimento delle politiche anti-immigrazione di Londra.

I dati di Londra

Lo scontro diplomatici è innanzitutto sui dati. Quelli britannici confermano innanzitutto che con la Brexit, il fenomeno dei barconi di migranti clandestini tristemente noto nel Mediterraneo è ormai una realtà consolidata anche nella Manica: dalle coste di Francia, Belgio e Olanda partono sempre più mezzi di fortuna. Gli ultimi, sabato scorso, hanno portato circa mille migranti a Dover, dove il giorno dopo un cittadino britannico ha lanciato una bomba incendiaria contro il locale centro di accoglienza, prima di suicidarsi. In totale, sono state circa 40mila le persone arrivare su barconi nel Regno Unito dall'inizio dell'anno, contro i 28mila dell'anno scorso. Una delle promesse della Brexit, cara ai Tory al potere, era quella di fermare l'immigrazione illegale, che a giudizio dei brexiter era dovuta alle politiche dell'Ue. Quanto sta accadendo nella Manica è pertanto un motivo di grande imbarazzo per il governo.

I legami con la criminalità

Nel rispondere alle polemiche suscitate dai fatti di Dover, l'esecutivo ha pubblicato le statistiche dettagliate su questi arrivi, segnalando che poco meno di un terzo dei migranti sbarcati sono di nazionalità albanese. Su alcune piccole imbarcazioni, ha aggiunto il ministro dell'Immigrazione Robert Jenrick, la quota di albanesi sarebbe dell'80%. Secondo Braverman, si tratterebbe per lo più di uomini single particolarmente giovani che facevano parte di bande criminali organizzate o coinvolti in attività criminali come la droga. Il sospetto delle autorità britanniche è che la mafia albanese abbia allargato le sue attività al traffico di esseri umani attraverso la Manica, trasportando non solo connazionali.

La replica di Tirana

Per Tirana, però, queste ricostruzioni sarebbero solo un tentativo di mettere una pezza sulle difficoltà del governo: "Il Regno Unito dovrebbe combattere le bande criminali di tutte le nazionalità e smettere di discriminare gli albanesi per scusare i fallimenti politici", ha scritto Edi Rama su Twitter. Il premier albanese ha aggiunto che il 70% dei 140mila albanesi che si sono trasferiti in Gran Bretagna negli ultimi anni vivevano in precedenza in Paesi europei come l'Italia e la Grecia e non avevano viaggiato direttamente dall'Albania. Secondo Rama, 1.200 di questi erano uomini d'affari: "Gli albanesi nel Regno Unito lavorano sodo e pagano le tasse", ha detto. Se Londra vuole più aiuto per affrontare il problema dei migranti, ha concluso il premier, deve trattare l'Albania con "rispetto". Dal 2021, è in vigore tra i due Paesi un accordo bilaterale per il rimpatrio di migranti albanesi che hanno commesso reati.