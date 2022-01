Il Regno Unito ha superato il picco: ora i contagi scendono

Il Regno Unito registra oggi 99.652 nuovi casi su oltre 1,4 milioni di tamponi e 270 morti per Covid. Dai dati del governo inglese sembra proprio che l'epidemia stia iniziando a rallentare. Come si vede dal grafico in basso negli ultimi giorni l'andamento della curva delle diagnosi è in decisa flessione e dopo il record di quasi 220mila casi registrato lo scorso 4 gennaio c'è stato un decremento piuttosto rapido dei nuovi positivi. Ieri i nuovi casi erano stati 109.133 e oggi, per la prima volta dal 21 dicembre scorso, le diagnosi sono state meno di 100mila. Nell'ultima settimana il numero dei casi è sceso del -29,5% rispetto ai 7 giorni precedenti.

Il Regno Unito è stato il primo Stato europeo ad essere colpito duramente dalla variante Omicron. In Sudafrica, il Paese che ha scoperto la nuova mutazione, dopo una fiammata iniziale i casi erano scesi rapidamente. Non è scontato che l'epidemia segua lo stesso andamento (ci sono molte differenze, a cominciare dal fatto che in Sudafrica è estate), certo è che i dati che arrivano dall'isola sono una bella iniezione di fiducia.