Il Regno Unito deporterà i migranti in Ruanda

Il Regno Unito potrà deportare i migranti illegali in Ruanda. Il Parlamento britannico ha approvato la legge che consente di dare seguito all'accordo siglato con il Paese africano, che dovrebbe ricevere circa 420 milioni di euro da Londra per l'accoglienza delle persone respinte.

L'accordo era stato duramente contestato dalle organizzazioni umanitarie britanniche e internazionali, e lo scorso novembre anche la Corte suprema di Londra lo avevo bocciato, sostenendo, in linea con altre sentenze precedenti, che il Ruanda non è un Paese sicuro. Il premier Rishi Sunak ha però tirato dritto, e il suo partito conservatore ha presentato una legge in cui si aggirava di fatto la Corte suprema e in base alla quale il Ruanda ha ricevuto il 'bollino' di Paese sicuro. Una definizione che contrasta con un rapporto dello stesso governo di Sunak, in cui si sottolineava come il Ruanda sia uno Stato problematico, con oltre metà della popolazione (il 56,5%) che vive con meno di 1,90 dollari al giorno.

Dopo un lungo rimbalzo del testo tra Camera dei Comuni e Camera dei Lord, i due rami del Parlamento britannico, la maggioranza conservatrice è riuscita a far passare l'ultima versione della legge. I primi migranti dovrebbero essere deportati a luglio. Il Consiglio d'Europa ha già espresso i suoi dubbi sulla misura di Londra: "Sono preoccupato" che la legge britannica possa consentire "l'attuazione di una politica di allontanamento delle persone in Ruanda senza alcuna valutazione preventiva delle loro richieste di asilo da parte delle autorità britanniche nella maggior parte dei casi", ha detto il commissario per i diritti umani dell'organismo con sede a Strasburgo (da non confondere con l'Unione europea), Michael O'Flaherty. Il commissario ha ricordato che respingere dei richiedenti asilo in un altro Paese è una violazione delle convenzioni internazionali. Anche il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva esortato il Regno Unito ad abbandonare il disegno di legge.

Ma al di là delle questioni umanitarie, c'è chi attacca il provvedimento anche da un punto di vista strettamente amministrativo ed economico. Innanzitutto, non è ancora chiaro chi opererà i voli dal Regno Unito al Ruanda. Inoltre, per ogni migrante deportato, Londra dovrà pagare circa 200mila euro di spese di trasferimento.

Adesso, il testo passerà nella mani di Re Carlo III per essere tramutato in legge. da erede al trono, nel 2022, aveva definito "spaventosa" la proposta di inviare migranti nel Paese africano.