Primo via libera dal Parlamento al piano Sunak per "deportare" i migranti in Ruanda

Il cosiddetto "piano Ruanda bis" voluto dal governo conservatore di Rishi Sunak ha avuto il primo via libera dal Parlamento. Nella tarda serata di mercoledì 17 gennaio la camera dei Comuni di Westminster ha approvato il "Safety of Rwanda Bill", la controversa legge che prevede il trasferimento in Ruanda dei richiedenti asilo sbarcati illegalmente sulle coste del Regno Unito.

La ricollocazione di quote di migranti irregolari nel Paese africano è uno dei punti salienti della linea dura di Sunak contro l'immigrazione clandestina, contro la quale si sono esposti numerosi esponenti dell'opposizione e della società civile, ma anche alcuni membri dello stesso partito di Sunak, i Tory.

Dopo ore di dibattito, la votazione alla camera dei Comuni si è conclusa con 320 voti a favore e 276 contrari. Il "piano Ruanda" passa ora alla camera dei Lord, dove è atteso un aspro confronto.

Cosa prevede il "piano Ruanda": il nodo del Paese terzo sicuro

Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro della nuova legge sull’immigrazione del Regno Unito, considerata tra le più restrittive di sempre, approvata lo scorso 18 luglio. Per scoraggiare le partenze e le rischiose traversate della Manica, uno dei punti chiave della strategia governativa prevede che chiunque entri nel Regno Unito illegalmente non possa presentare richiesta d’asilo. Il ministro degli Interni detiene il compito di trattenere i migranti irregolari e provvedere al loro trasferimento nel paese di origine o in un paese terzo sicuro.

In questa definizione il governo britannico fa rientrare anche paesi come il Ruanda, con il quale l’anno scorso il Regno Unito aveva stretto un accordo di rimpatrio, poi dichiarato illegale da una sentenza della Corte d’appello di Londra. Quest'ultima aveva infatti stabilito che, a causa delle carenze del sistema di asilo ruandese, vi fossero fondati motivi per ritenere che i richiedenti asilo sarebbero stati rimpatriati nei loro Paesi d'origine, dove avrebbero dovuto affrontare "persecuzioni o altri trattamenti inumani". La "deportazione" in Ruanda sembrava quindi scongiurata, ma il governo inglese ha presentato ricorso contro la sentenza della corte. “Un giorno buio per la reputazione del Regno Unito", ha commentato la scorsa estate l’ong britannica Refugee Council, annunciando nuove lotte in difesa del diritto d’asilo.

Il partito di governo si compatta

Secondo le stime della Bbc, sarebbero bastati trenta 'no' del partito di maggioranza, sommati a quelli delle opposizioni, per affondare il piano Ruanda. Tuttavia, tra le file dei Tory ha prevalso un senso di unitarietà e alla fine sono stati solo 11 gli esponenti del partito della maggioranza a votare contro. Tra questi, l'ex sottosegretario all'immigrazione Robert Jenrick e l'ex ministra dell'Interno Suella Braverman, che su "X" sottolinea: "Il Rwanda Bill non fermerà i barconi, mentre ci lascia esposti a controversie legali con la Corte di Strasburgo. Mi sono impegnata con il governo per aggiustare le criticità del piano, ma non sono state apportate modifiche. Non potevo votare per l'ennesima legge destinata a fallire. Il popolo britannico merita onestà e per questo ho votato contro".

The Rwanda Bill will not stop the boats. It leaves us exposed to litigation & the Strasbourg Court.



I engaged with the government to fix it but no changes were made.



I could not vote for yet another law destined to fail. The British people deserve honesty & so I voted against. — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) January 17, 2024

La bocciatura del provvedimento avrebbe messo in crisi la stabilità del governo Sunak, il cui partito è apparso in più occasioni lacerato dalle divisioni interne, che anche questa volta, del resto sono emerse vistosamente.

Mentre l'ala più moderata del partito è da mesi contraria ad interventi ancora più restrittivi in una legge già criticatissima, l'ultradestra ha invece continuato a spingere sulla necessità di scoraggiare ancora di più la presentazione delle richieste d'asilo.